Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, stelt dat de straf die de FIA gaf aan Max Verstappen na het incident met Oscar Piastri in de eerste bocht van de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië, nog steeds niet terecht is.

In zijn column voor Speedweek geeft Marko wederom duidelijk aan dat hij het nog steeds niet eens is met de beslissing van de FIA. "Ik blijf erbij: de vijf seconden tijdstraf voor Verstappen kostte hem de overwinning. We zagen in Djedda hoe Max in het eerste deel van de race een gat van 2,5 seconden kon slaan naar Piastri. Na de pitstop liep Verstappen weer in op de Australiër, wat voor mij aantoont dat hij de snelheid had om te winnen. Maar uiteindelijk kon Max simpelweg niet echt dichterbij komen om een aanval in te zetten op Piastri. Inhalen wordt steeds moeilijker in de moderne Formule 1. Zodra een coureur in de vuile lucht van de auto voor hem terechtkomt, verliest zijn auto niet alleen aerodynamische performance, maar lijdt hij ook onder de extra slijtage van de banden."

Marko over teruggeven positie aan Piastri

Dan was er ook nog de discussie over het feit dat Red Bull aan Verstappen had moeten vragen om de positie terug te geven aan Piastri. Volgens Marko was dit bij Red Bull geen discussie. "Er was ook niet veel discussie over de boordradio over het teruggeven van de positie aan Piastri om de straf te vermijden. Onze strategie-expert en FIA-contactpersoon hadden al aangegeven: we hebben meerdere soortgelijke incidenten gezien in de Formule 2 in de eerste bocht, die sterk leken op Verstappens actie tegen Piastri. Daar werden geen straffen voor uitgedeeld, hooguit waarschuwingen. Luke Browning deed het zelfs twee keer en kwam ermee weg zonder straf."

Red Bull was optimistisch over ontlopen straf Verstappen

Marko vervolgt: "We waren daarom optimistisch dat Max er zonder straf vanaf zou komen en besloten de positie niet terug te geven. We wisten natuurlijk heel goed dat het, als we eenmaal achter Piastri zaten, erg moeilijk zou worden om de McLaren opnieuw in te halen', vervolgt Marko zijn verhaal. 'Wij zagen het incident meer als een race-incident – een soort incident dat je in de eerste bocht na de start wel vaker ziet. De beelden waren ook enigszins misleidend: in het eerste camerashot leek Piastri duidelijk voorop te liggen, maar in de daadwerkelijke remzone zat Max weer voor hem."

