Max Verstappen, Oscar Piastri en de FIA waren onderwerp van gesprek na de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Nederlander kreeg vijf seconden straf na zijn actie in de eerste bocht van de race, iets wat volgens Michael Schmidt terecht was volgens de richtlijnen. Deze zijn volgens de Duitser mede ontstaan door de 'brute hond' die Verstappen als coureur is.

Op YouTube stelt Auto, Motor und Sport-journalist Schmidt dat de straf voor Verstappen volgens de regels en richtlijnen terecht was. "Als je de richtlijnen voor het inhalen erbij pakt, zou je zeggen dat die straf terecht is. De coureurs zijn daar zelf voor verantwoordelijk, want ze wilden dit zelf, en hebben in Qatar mede de nieuwe richtlijnen bepaald. Ik moet zeggen dat dit helaas de regels zijn, waarmee de coureur aan de buitenkant eigenlijk niks te zeggen heeft. We kunnen het wel eerlijk of oneerlijk vinden, maar de coureurs hebben het zelf zo vast laten liggen, dus dan is het zo. Volgens mij speelde het ook een rol dat, toen Verstappen terugkwam op het circuit, dat hij meteen gas gaf om Piastri af te schudden voor de DRS-zone. Het zou slimmer geweest zijn om kort van het gas te gaan, om te laten merken dat hij water bij de wijn wilde doen. Hij wilde niet erkennen dat hij zijn voorsprong iets kleiner moest laten worden, dus dan moet je erkennen dat de straf terecht was."

'Verstappen is een brutale hond die liever wat wilder racet'

Volgens de bekende Duitse journalist van Auto, Motor und Sport is Verstappen geen fan van alle regels, maar is de Nederlander ook de voornaamste reden dat deze regels en richtlijnen er nu zijn. "Hij snapt gewoon niet dat er zoveel straffen en richtlijnen moeten zijn. Hij racet liever wat wilder. Aan de andere kant, als er geen regels zijn, zet Verstappen zijn acties altijd door, omdat hij een brutale hond is. Het was interessant hoe Piastri achteraf erop reageerde. Hij zei eigenlijk dat hij de baas in de boksring was, en dat hij niet als tweede uit de eerste bocht zou komen. Hij heeft totaal andere kwaliteiten, en dat erkent Verstappen ook langzaam. Piastri schreeuwt niet en bleef ook op de radio rustig. Hij heeft andere kwaliteiten en Verstappen moet daar voorzichtig mee zijn."

