Pierre Gasly heeft het raceweekend van de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië als snelste geopend met een 1:29.239. De Alpine-coureur zat 0.007 seconden onder de tijd van Lando Norris in de eerste vrije training. Max Verstappen moest genoegen nemen met de negende plaats.

De eerste vrije training op het Jeddah Corniche Circuit begon om 16:30 uur lokale tijd bij luchttemperaturen van 28°C en baantemperaturen van 49°C. Iedereen ging meteen naar buiten en alleen Alexander Albon en Esteban Ocon kwamen na een zogeheten installatieronde weer naar binnen. Ollie Bearman en Carlos Sainz stonden op de harde compound bij de start van de sessie, terwijl de rest van het veld in actie kwam op de mediumband.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit zijn de upgrades die Red Bull, McLaren en meer hebben ontwikkeld voor Saoedi-Arabië

Problemen bij Piastri

Lewis Hamilton maakte meteen een momentje mee in zijn eerste vliegende ronde. Bearman hing zijn Haas vervolgens bijna in de muur. Hij kwam op een aparte hoek op de eerste bocht af, blokkeerde zijn voorwielen en moest de rem weer loslaten om de muur te ontwijken. Oscar Piastri zei op de boardradio dat hij daadwerkelijk de muur geschampt had en dus moest McLaren de papajakleurige bolide in de garage checken. Dat waren niet de enige problemen voor de Australiër, want de drinkfles lekte in zijn helm. George Russell stond bovenaan de tijdenlijst in het eerste gedeelte van VT1 met een 1:39.674, drie tienden voor Lando Norris, vier tienden voor Max Verstappen en meer dan een halve seconde voor Yuki Tsunoda, Piastri en Carlos Sainz. De laatstgenoemde was blij met de Williams en zei op een goed gevoel over de auto te hebben in de snelle bochten.

📻 "I don't know what happened there"



A sizeable lock-up, and slight brush of the wall, for Ollie Bearman! 😳#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QMYgnAxl4s — Formula 1 (@F1) April 18, 2025

OOK INTERESSANT: 'Aston Martin heeft Verstappen 264 miljoen euro geboden voor driejarig contract'

Gasly verrast in Djedda

In het tweede gedeelte van de sessie werd de zachte compound tevoorschijn gehaald en Pierre Gasly was de grote verrassing. Hij was sneller dan wie dan ook met een rondetijd van 1:29.239. De gaten kwamen steeds dichter bij elkaar, want Norris zat slechts zeven duizendsten boven de Alpine en Charles Leclerc zeven honderdsten erboven. Piastri vonden we op een tiende van een seconde achterstand. Russell stond vijfde op bijna vier tienden achterstand, voordat Albon een tijd klokte van 1:29.606. Sainz, Lewis Hamilton, Verstappen en Tsunoda zaten meer dan een halve seconde boven Gasly.

Pierre Gasly jumps to the top of the timesheets! 👀



It's a 1:29.239 for the Alpine driver ⏱️#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/a73tYKNqB6 — Formula 1 (@F1) April 18, 2025

OOK INTERESSANT: Norris klikt nog niet helemaal met MCL39: 'Zit niet op het niveau waar ik zou moeten zitten'

Verstappen niet blij met balans

Er werden nieuwe mediums onder de meeste auto's geschroefd voor de slotfase van Vrije Training 1 en dus werden de rondetijden niet verbeterd. Gasly sloot de sessie dus af op de allereerste positie voor Norris, Leclerc, Piastri, Albon, Russell, Sainz, Hamilton, Verstappen Tsunoda. Albon klaagde in zijn laatste run over de balans van zijn Williams. "Als ik harder door bocht 10 wil, dan crash ik", zei hij over de boardradio. Verstappen was eveneens niet tevreden over de balans van zijn Red Bull, toen race-engineer Gianpiero Lambiase hem wat tips gaf over bepaalde bochten. De tweede vrije training in Saoedi-Arabië begint om 19:00 uur Nederlandse tijd.

Gerelateerd