Klassementsleider Lando Norris is zich ervan bewust dat er dit jaar een schepje bovenop moet. De Engelsman leidt nog altijd het kampioenschap, maar wist dit seizoen alleen in Australië de zege te pakken met de dominante MCL39.

McLaren heeft in 2025 haar zaakjes goed voor elkaar met de wagen. Van de vier races zijn er namelijk al drie gewonnen door het team uit Woking. Norris wist de openingsrace in Melbourne te winnen, terwijl het in China en Bahrein de beurt was aan teamgenoot Oscar Piastri. De Australiër bezet momenteel de tweede plek in het kampioenschap en heeft een achterstand van drie punten op zijn teamgenoot.

Tussen Norris en de MCL39 klikt het nog niet helemaal

Norris heeft dit jaar al diverse keren laten weten dat de MCL39 geen gemakkelijke wagen is. Ook Piastri beaamde dat, maar stelde wel dat het vaststaat dat het duo beschikt over het snelste materiaal. Toch voelt Norris zich niet helemaal comfortabel in de auto en bij Formula1.com legt hij uit dat dit snel moet veranderen. "Het is duidelijk dat er dingen zijn veranderd sinds vorig jaar, toen ik me erg comfortabel voelde, en dat staat me dit jaar in de weg om net zo goed te presteren," zo legt hij uit over de afgelopen paar races. Norris benadrukt echter wel dat het niet aan de werkethiek ligt, maar dat het eventjes nog niet klikt met de auto. "Het is niet zo dat ik slecht werk lever, maar ik zit niet op het niveau waarop ik zou moeten zitten en waarvan ik weet dat ik het kan bereiken," aldus de leider in het klassement.

