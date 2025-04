Ook Max Verstappen heeft meegekregen dat er de afgelopen dagen veel gespeculeerd is over de toekomst van de Nederlander in de Formule 1. Verstappen gaat tijdens de persconferentie in Djedda in op die geruchten en stelt dat hij vooral gefocust is op het verbeteren van de RB21.

Dat de berichtgeving is gestart, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Zo verklaarde Red Bull-adviseur Helmut Marko na de wedstrijd in Bahrein dat het op deze manier lastig was om de Nederlander te behouden. Verstappen zelf, die zich de afgelopen jaren loyaal heeft getoond aan Red Bull Racing, legt in Saoedi-Arabië uit dat hij met Red Bull weer een zegewinnende wagen wil produceren.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen reageert op vele vertrekgeruchten

Sky Sports F1-commentator David Croft krijgt het woord tijdens de persconferentie en vraagt aan Verstappen of hij een vertrek bij Red Bull overweegt. "Nee, focus jij je maar op het commentaar, dan focus ik me op het rijden en hoef je niet aan een ander scenario te denken", reageert Verstappen. De Nederlander ziet de berichten wel voorbijkomen. "Het lijkt wel alsof iedereen over mijn toekomst praat, behalve ikzelf. Ik focus me op de auto en het werken met het team", benadrukt hij. Sportman Verstappen wil natuurlijk voor het hoogst haalbare gaan en hoewel dat momenteel wat lastig gaat bij Red Bull, blijft hij ontspannen. "Ja, ik weet het niet. Veel mensen praten erover [vertrek Red Bull, red.], maar ik niet. Ik concentreer me gewoon op mijn auto en wil hem verbeteren. Ik ben heel ontspannen", aldus Verstappen.

Sunsets in Saudi 🌇



Ready for the final part of this triple header 👊



⏮️ 2023 #F1 || #SaudiArabianGP pic.twitter.com/w8w0QuX8Ib — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 17, 2025

Gerelateerd