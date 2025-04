In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Formule 1 is op dit moment in de ban van Max Verstappen en Red Bull Racing die het uiterst moeilijk hebben in de koningsklasse en vanzelfsprekend wordt er ook een hoop gespeculeerd over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen, die steeds meer met een vertrek naar de concurrentie. Zelf heeft hij nog maar eens laten weten dat het hem momenteel zelfs amper boeit wat voor updates eraan zitten te komen. Aan de andere kant was er ook nieuws rondom George Russell.

'Mercedes-reserve Vesti probeert F1-zitje voor 2026 te veroveren en doet gooi naar Cadillac'

Frederik Vesti heeft bevestigd dat hij hard aan het werk is om in 2026 op de grid te staan van de Formule 1. Hij is momenteel nog de reservecoureur van Mercedes, maar hij denkt dat hij de Zilverpijlen moet verlaten om een felbegeerd zitje te kunnen bemachtigen. De Deen vestigt zijn hoop op Cadillac. Lees hier het hele artikel over Frederik Vesti.

'Russell mag 60 miljoen dollar bijschrijven na nieuwe deal met Mercedes'

George Russell (27) maakt dit Formule 1-seizoen indruk op de baan en dat gaat waarschijnlijk leiden tot een zeer lucratief nieuw contract bij het team van Mercedes, zo meldt Motorsport.com. Russell zou in vergevorderde onderhandelingen zijn om zijn aflopende verbintenis te verlengen tot medio 2027 - met een optie voor nog een jaar. In ruil daarvoor krijgt hij dan $30.000.000 per jaar gestort op zijn bankrekening. Lees hier het hele artikel over George Russell en zijn vermeende nieuwe contract.

Viaplay onthult: 'Red Bull-leiding in gesprek met kamp Verstappen'

Red Bull Racing heeft de zaken momenteel niet op orde in de Formule 1. Tijdens de Grand Prix van Bahrein werd andermaal duidelijk dat er nog flink wat werk aan de winkel is om Max Verstappen mee te laten vechten om het kampioenschap. In het Midden-Oosten gingen opnieuw alle alarmbellen af en dat heeft geresulteerd in een ontmoeting tussen kamp Verstappen en de leiding van Red Bull Racing. Lees hier het hele artikel over Red Bull Racing en Max Verstappen.

Verstappen snoeihard over updatepakket Red Bull: "Ik hoef het niet te horen"

Max Verstappen (27) is even helemaal klaar met Red Bull Racing. De RB21 kan momenteel niet meevechten om de overwinningen - en dat werd tijdens de Grand Prix van Bahrein met de nodige pijn nogmaals bevestigd. Red Bull heeft haar hoop inmiddels gevestigd op het nieuwe updatepakket, maar Verstappen wil daar niets over horen. Eerst zien, dan geloven, zo klinkt het. "Weet je, ik hoef niet te horen hoeveel er komt [aan updates, red.] of hoeveel het zou moeten helpen", zo vuurt Verstappen. "Ik wil gewoon dat het er komt en dan zullen we wel zien hoeveel het echt helpt." Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Max Verstappen.

'Schumacher vloog per helikopter naar Zwitserland voor geboorte kleinkind'

Michael Schumacher is onlangs opa geworden. Volgens BILD zou hij per helikopter naar zijn familiehuis in Zwitserland gevlogen zijn om daar de geboorte van zijn eerste kleinkind te mee te maken. Zijn dochter Gina en haar man Iain Bethke verwelkomden dochter Millie op 29 maart. Schumacher, die nog altijd constante zorg nodig heeft, werd volgens het Duitse medium per helikopter vanuit zijn villa op Mallorca naar Zwitserland gevlogen. De familie hoopt dat de komst van Millie nieuwe hoop en kracht zal geven aan de voormalig Formule 1-kampioen. Lees hier het hele artikel over Michael Schumacher.

