Michael Schumacher is onlangs opa geworden. Volgens BILD zou jij per helikopter naar zijn familiehuis in Zwitserland gevlogen zijn om daar de geboorte van zijn eerste kleinkind te mee te maken. Zijn dochter Gina en haar man Iain Bethke verwelkomden dochter Millie op 29 maart.

De geboorte werd op Instagram bekendgemaakt door Gina, die haar blijdschap niet kon verbergen. Het nieuws komt meer dan een decennium na het ski-ongeluk in 2013, waarna Schumacher uit het zicht van de wereld verdween en sindsdien herstellende is. Gina, die zelf ook professioneel in de paardensport is, had eerder al een pony-geïnspireerde gender reveal georganiseerd.

Artikel gaat verder onder video

Familie hoopt op kracht

Schumacher, die nog altijd constante zorg nodig heeft, werd volgens het Duitse medium per helikopter vanuit zijn villa op Mallorca naar Zwitserland gevlogen. De familie hoopt dat de komst van Millie nieuwe hoop en kracht zal geven aan de voormalig Formule 1-kampioen. Felix Gorner, een verslaggever die dicht bij de familie staat, verklaarde: "De situatie is erg triest. Hij heeft constante zorg nodig en is volledig afhankelijk van zijn verzorgers. Hij kan zich niet meer verbaal uitdrukken. Momenteel is er een maximum van twintig personen die Michael mogen bezoeken. Naar mijn mening is dat de juiste strategie. De familie handelt in Michael zijn belang. Ze willen zijn privacy koste wat kost beschermen. Dat is niet veranderd."

Privé

Schumacher zette recentelijk nog wel zijn initialen op een helm voor een goed doel, met hulp van vrouw Corinna. De familie Schumacher heeft altijd de privacy van Michael beschermd, iets wat ze nog altijd doen. Schumacher, die tussen 2000 en 2004 vijf wereldtitels op rij wist te pakken, is nog altijd een legende in de autosportwereld. De geboorte van zijn kleinkind is een nieuw hoofdstuk in het leven van de familie Schumacher. In welke staat hij naar Zwitserland gevlogen zou zijn, is vanzelfsprekend niet bekend.