Frederik Vesti heeft bevestigd dat hij hard aan het werk is om in 2026 op de grid te staan van de Formule 1. Hij is momenteel nog de reservecoureur van Mercedes, maar hij denkt dat hij de Zilverpijlen moet verlaten om een felbegeerd zitje te kunnen bemachtigen. De Deen vestigt zijn hoop op Cadillac.

Vesti werd Deens national kampioen in de kartsport en schreef de WSK Final Cup op zijn naam, voordat hij in 2016 zijn autosportdebuut maakte. Na overwinningen in de Deense Formule Ford en Formule 4, evenals in de F4-kampioenschappen in Duitsland en Italië, kwam hij in 2019 in de Formula Regional European Championship terecht waar hij direct de titel pakte. Het leverde hem een stoeltje in de FIA Formule 3 op. Hij won vier races en schoof op naar de FIA Formule 2. Vesti werd in 2023 vicekampioen met Prema, maar er was geen plek voor hem in de Formule 1. Hij werd ook niet door Mercedes overwogen als opvolger van de naar Ferrari vertrokken Lewis Hamilton. Hij zit wel al in zijn derde seizoen als test- en reservecoureur van de Duitse formatie.

Vesti heeft al een link met Cadillac

Om zonder F1-zitje toch te kunnen blijven racen, heeft Vesti de sprong gemaakt naar de sportscar-racerij. Hij reed afgelopen seizoen voor Cool Racing in de European Le Mans Series en verdiende twee podiums, eerst samen met Paul-Loup Chatin en Alex García, en daarna met Carl Bennett en Ferdinand Habsburg. Hij werd vijfde in zijn klasse in de 24 Uur van Le Mans.

Vesti viel op bij Cadillac en hij mocht afgelopen november meedoen aan de Rookie Test van het FIA World Endurance Championship in de LMDh-bolide van Cadillac. Tevens is hij dit jaar de extra endurance-coureur van het Cadillac Whelen-team in IMSA, de Noord-Amerikaanse variant van het WEC.

De 23-jarige uit Vejle mocht afgelopen vrijdag instappen bij Mercedes tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein, omdat ieder F1-team rookies tenminste vier kansen moet geven tijdens een sessie. Hij heeft toen bevestigd tegenover Thomas Maher van PlanetF1 dat hij hard aan het werk is om een zitje te bemachtigen in de koningsklasse. Vesti zegt een gooi te doen naar Cadillac, wat in 2026 debuteert in de Formule 1 onder leiding van TWG Motorsports.

