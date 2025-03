Sergio Pérez hoopt in 2026 weer op de Formule 1-grid te staan. Terwijl hij bezig is met kijken welke mogelijkheden hij heeft, onthult Mario Andretti dat de Mexicaan een optie is voor het nieuwe team van Cadillac. Het komt na eerdere berichten van FOX Sports México dat 'Checo' in gesprek zou zijn met de Amerikaanse formatie.

Pérez raakte afgelopen december zijn zitje in de koningsklasse van de autosport kwijt. Zijn prestaties bij Red Bull Racing waren niet goed genoeg om door te gaan als de teamgenoot van Max Verstappen, ondanks dat hij begin 2024 een contractverlenging had getekend. Terwijl Red Bull momenteel bezig is met een stoelendans met Liam Lawson en Yuki Tsunoda, kijkt Pérez van veraf nog steeds naar de Formule 1. Hij heeft zichzelf namelijk een half jaar de tijd gegeven om een nieuw zitje te vinden. Cadillac kan één van de mogelijkheden zijn. Het team van TWG Motorsports werd eerst via Andretti Global opgezet onder leiding van Michael Andretti. Michael heeft zijn rol als teameigenaar opgeofferd om de renstal goed te laten keuren voor een debuut in 2026. De Andretti-naam is nog wel gebleven, dankzij Michaels vader Mario die een van de directeuren van Cadillac F1 is geworden.

Jonge Amerikaan naast ervaren coureur

"Het is een optie, het kan zeker een optie zijn. Natuurlijk", vertelde Mario Andretti over Pérez in gesprek met ESPN. Verdere namen wilde hij niet noemen, maar de wereldkampioen van 1978 vervolgde over de rijdersbezetting: "Ik denk dat het heel belangrijk is dat we het voor ons houden, totdat een definitief besluit is genomen. Er zijn er een boel [coureurs] in de Verenigde Staten, maar vanwege contracten en allerlei andere zaken, zijn er niet te veel opties [voor het eerste stoeltje]. Maar het tweede stoeltje zal zeker gevuld worden door een ervaren coureur die beschikbaar is."

Deuren openen voor Pérez

"We weten allemaal dat de selectie vrij duidelijk is. Er zijn waarschijnlijk drie coureurs waar we realistisch uit kunnen kiezen. Ik ga alleen niet zeggen welke", legde Andretti mysterieus uit. Pérez geeft ondertussen toe dat hij bezig is met het evalueren van een comeback in de Formule 1: "Ik heb zes maanden de tijd. Ik heb mezelf zes maanden gegeven om te kijken welke opties ik heb en om een beslissing te nemen over de volgende stap in mijn carrière. Deuren worden op veel plekken geopend. Nu heb ik de mogelijkheid om zelf te besluiten wat ik wil doen met mijn carrière", zei 'Checo' in een interview van de Mexicaanse bandenfabrikant Prodynamics.

