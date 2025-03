Will Buxton maakt zich in de YouTube-show The Fast and the Curious zorgen over Red Bull Racing. Volgens hem begint Max Verstappen, die onlangs bij een spoedvergadering in Milton Keynes aanwezig was, zich steeds meer af te vragen of hij hier wel op zijn plek zit als de engineers en leiding geen gehoor geven aan zijn feedback. Deze spoedbijeenkomst vond plaats na een tegenvallende race in China en was voornamelijk bedoeld om de ontwikkeling van de RB21 te bespreken.

De situatie is gecompliceerd. Red Bull Racing heeft in de afgelopen jaren al diverse teamgenoten van Verstappen gehad: Daniel Ricciardo vertrok, en zowel Pierre Gasly als Alexander Albon wisten niet te overtuigen. Sergio Pérez leek een stabiele keuze, maar eindigde vorig jaar slechts als achtste in het kampioenschap en werd daarom vervangen door Liam Lawson. Lawson, die tijdens de kwalificaties in China al in de problemen kwam - hij kwam niet uit Q1 - kreeg slechts twee races de tijd naast Verstappen, alvorens hij werd vervangen door Yuki Tsunoda. Volgens teambaas Christian Horner is deze beslissing mede ingegeven door een ‘zorgplicht’ richting Lawson, zodat hij zich kan ontwikkelen bij het zusterteam Racing Bulls.

Luistert Red Bull niet naar Verstappen?

Buxton stelt dat er binnen Red Bull niet naar Verstappen wordt geluisterd. "Ze luisteren niet naar Max over hoe moeilijk deze auto is om mee te rijden. Ze voeren niet de veranderingen door die hij nodig heeft en die hij wil, om deze auto beter bestuurbaar te maken." Hoe lang gaat Verstappen dit nog accepteren, vraagt Buxton zich af, voordat hij besluit dat het tijd is voor iets anders? Daarnaast is er het gerucht dat er in een spoedvergadering - waar ook Helmut Marko en de engineers bij aan het woord waren - uitvoerig gesproken is over de ontwikkelingsrichting van de racewagen en hoe ze de prestaties weer op peil kunnen krijgen.

Verstappen wil geen 'echokamer' meer

De vraag is of Verstappen bij Red Bull blijft. Er doen geruchten de ronde dat Verstappen mogelijk overstapt naar bijvoorbeeld Aston Martin of Mercedes. Hoewel deze geruchten niet bevestigd zijn, denkt Buxton dat de huidige situatie bij Red Bull voor twijfels zorgt bij Verstappen. "Hoe lang kunnen ze nog doorgaan zonder naar Max te luisteren totdat hij zijn handen in de lucht gooit en zegt: 'Nou, f*ck dit. Ik ben er klaar mee, want ik kan niet blijven praten in een echokamer. Dit is belachelijk.' Ik denk hoe meer dit doorgaat, hoe meer schurkenstreken en belachelijke beslissingen er worden genomen, dat hij zich gaat afvragen wat hij daar doet als ze niet naar hem luisteren", aldus Buxton.