Het nieuws dat Yuki Tsunoda de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen zal zijn vanaf de race in Japan sijpelt inmiddels door. Volgens Will Buxton heeft Red Bull zich totaal ongeloofwaardig gemaakt met deze beslissing, en hij stelt dat de zogenoemde zorgplicht die Red Bull in de officiële verklaring aanhaalt lachwekkend is.

Na de race in China kwamen er al signalen dat Lawson voorlopig zijn laatste meters voor het topteam uit Milton Keynes had gereden. De Nieuw-Zeelander wist tijdens de kwalificaties niet uit Q1 te komen, en de resultaten tijdens de wedstrijden boden vooralsnog ook geen soelaas. Hoewel Red Bull erom bekendstaat niet af te wachten, heeft Lawson slechts twee races gekregen naast Verstappen. Toch ziet het Oostenrijkse team nog wel brood in Lawson, want in plaats van een definitief vaarwel aan de Formule 1 krijgt de Kiwi nog een kans om zich te revancheren bij het zusterteam: Racing Bulls.

Zorgplicht

Over de rijderswissel verklaarde teambaas Christian Horner dat er ook een zorgplicht richting Lawson bestaat en dat dit een rol heeft gespeeld bij het maken van de keuze. "We hebben een zorgplicht om Liam te beschermen en te ontwikkelen. Samen hebben we gezien dat het een lastige start was, en dus is het logisch om zo snel te handelen, zodat Liam ervaring op kan doen en zijn carrière kan voortzetten bij Visa Cash App Racing Bulls, een omgeving en team die hij goed kent," zo legde de teambaas uit.

Buxton ziet nieuw dieptepunt

Buxton heeft de situatie bij Red Bull Racing ook gezien en laat op X van zich horen. Het argument van de zorgplicht slikt hij niet. "Red Bulls gepraat over hun 'zorgplicht' is lachwekkend. Je gelooft óf in de coureur die je hebt gecontracteerd en steunt hem, óf niet," opent de voormalig Formule 1-commentator. In zijn ogen heeft Red Bull in het verleden al te vaak gespeeld met carrières van coureurs. "Ze spelen al tientallen jaren roekeloos met coureurscarrières, maar dit is een nieuw dieptepunt. Twee races is krankzinnig." Tsunoda mag nu furore gaan maken in de RB21, en Buxton wenst hem dan ook het nodige succes: "Succes, Yuki. Je gaat het nodig hebben."

