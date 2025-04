Max Verstappen wordt geadviseerd om het spel buiten de baan op te zoeken in zijn strijd tegen het McLaren-duo. Volgens Le Mans-winnaar Nick Catsburg ligt er een uitgelezen kans om mentale spelletjes te spelen en de orde bij het Britse team te verstoren.

De openingsfase van het seizoen wijst erop dat McLaren zich serieus mengt in de titelstrijd, en dat baart Verstappen fans zorgen. Catsburg ziet in McLaren echter een kans om de boel te verstoren. “Max moet wat spanning creëren tussen Norris en Piastri,” vertelde hij bij Ziggo Sport. “Dat hoort bij het spel. Jos [Verstappen] is tegenwoordig ook actief op X, daar heeft hij aardig wat bereik op. Dus misschien kunnen ze samen wat druk zetten op het team van McLaren.”

Rivaliteit in het voordeel van Max Verstappen

Catsburg is van mening dat er door de groeiende rivaliteit binnen het team van McLaren nieuwe kansen komen te liggen voor Verstappen: “Als je het die jongens tegen elkaar kunt laten uitspelen, dan ligt er misschien weer een opening voor Max. Dat soort spelletjes zie je vaker in de Formule 1”, aldus de Nederlander die in 2023 de GTE-klasse won tijdens de 24 uur van Le Mans. Hiermee denkt hij dat je soms 'net wat slimmer' moet zijn in de hoogste orde van de motorsport.

