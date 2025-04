Christian Horner heeft meer details onthuld over de problemen die Max Verstappen en Yuki Tsunoda met Red Bull Racing ervaarden tijdens de pitstops van de F1 Grand Prix van Bahrein.

In gesprek met The Race stelde Horner dat hij inmiddels globaal weet wat het probleem tijdens de pitstops was. "Ik heb net gehoord dat er een soort bedrading- of elektrisch probleem was met de installatie van de lichten. Dit is iets dat ik zelf nog niet eerder heb meegemaakt." Zowel Tsunoda als verstappen hadden er bij hun eerste pitstop dus last van, wat hun belangrijke seconden heeft gekost.

Horner over pitstops Verstappen en Tsunoda

Volgens Horner valt de coureurs in dit geval niks te verwijten. "De coureurs vertrouwen volledig op die verkeerslichten, en de daadwerkelijke stops waren eigenlijk best goed; een daarvan was een stop van twee seconden. Maar dan zit de coureur te wachten op het licht, en dat ging dus duidelijk niet uit. Alles is nu in quarantaine geplaatst en we gaan het goed onderzoeken."

