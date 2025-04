Lando Norris weet na een gebeurtenisvolle race de derde plek tijdens de Grand Prix van Bahrein te pakken. De McLaren-coureur behoudt daarmee de leiding in het kampioenschap, maar ziet teamgenoot Oscar Piastri — die de race wist te winnen — nog maar drie punten achter zich staan.

Norris kende een veelbewogen avond in Sakhir. Hij vertrok vanaf P6, maar stond bij de start iets te ver buiten zijn startvak. Dat leverde Norris een tijdstraf van vijf seconden op. Desondanks wist hij zich terug te knokken naar de top drie. In de slotfase kwam hij George Russell nog tegen, maar de Mercedes-coureur verdedigde de tweede plek succesvol. Daardoor gaat Norris met P3 naar huis.

Lastige race

Na afloop van de race legt Norris over de straf uit: "Ik dacht dat ik niet zo ver naar voren stond, niet meer dan dat." De rest van de race van Norris vond hij zelf wat rommelig: "Het was een lastige race met de inhaalmanoeuvres en omdat ik van zo ver moest komen. Een slordige race van mij, en ik ben teleurgesteld dat we als McLaren niet een een-tweetje hebben kunnen pakken. Een pittige race, maar er waren wel een aantal positieve punten."

Russell was net te rap

Norris moest zichzelf weer naar boven knokken en genoot van de gevechten: "Het was goed racen, daar heb ik geen klachten over. Iedereen was fel en op de limiet, zoals het moet zijn. Dus dat was goed." Russell kwam in de slotfase nog dichtbij, maar die kon Norris uiteindelijk niet voorbij: "Hij deed het erg goed. Ik dacht dat ik hem nog wel kon pakken, maar hij spaarde nog een paar ronden voor het einde. Ook Oscar deed het goed. Ik ga er een schepje bovenop doen volgend weekend."

