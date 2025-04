Yuki Tsunoda stelt dat de RB21 van Red Bull Racing gewoon niet zo snel is tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Bahrein. De Japanner, die zelf tiende werd tijdens de kwalificatie, wijst hiermee naar het eindresultaat van Max Verstappen tijdens dezelfde sessie: P7.

In Q1 maakte Tsunoda een foutje in zijn eerste run, waardoor alle druk kwam te liggen op de tweede run in de sessie. De Japanner presteerde echter wel wanneer dat moest in een lastig te besturen auto. In Q2 ging hij zelfs maar voor een run, een run waarin hij uiteindelijk ook goed genoeg presteerde. In Q3, in de laatste run, maakte hij echter een fout waardoor Tsunoda niet verder kwam dan P10. Tegenover Formula1.com blikt Tsunoda terug op de zaterdag. "De laatste ronde [in Q3] is een beetje een mysterie, om eerlijk te zijn. Ik had gewoon niet veel grip. Ik bedoel, ik had ook een behoorlijke fout in bocht tien, maar ik ben doorgegaan naar Q3."

Tsunoda kritisch op auto Red Bull

Tsunoda vond de RB21 van Red Bull in Bahrein erg lastig, waarbij de Japanner de positie van Verstappen aanhaalt als voorbeeld. "Gezien onze prestatie vandaag was het waarschijnlijk niet de makkelijkste auto. Als je Max [Verstappen] ziet, hij kwalificeerde P7. Dat is nogal ongewoon voor hem. Ik zat in Q3, maar als coureur wil je natuurlijk altijd meer. De hele week een enorme achtbaan. Echt op en neer. Als je alleen kijkt naar de resultaten in de vrije trainingen was ik nergens. Als je dat bedenkt, dan is dit een goed herstel."

Tsunoda blijft geduldig in RB21

Tsunoda baalt dat hij nog zoekende is, maar blijft ook geduldig. "Ik probeer nog steeds performance te vinden om consistent te zijn in deze auto, want dat is in deze auto erg lastig. Ik heb gewoon moeite om daar consequent in te zijn. Ik haast me niet, om eerlijk te zijn. Dit is nog steeds pas mijn tweede Grand Prix. Ik denk dat dit mijn zesde sessie is, dus ja. Ik denk dat het tot nu toe een goede vooruitgang was. Ik blijf gewoon doen wat ik doe."

