Volgens Helmut Marko zijn de beelden van de flexibele vleugels van McLaren overduidelijk, maar kan Red Bull Racing niet anders dan afwachten wat de FIA doet. Jos Verstappen deelde afgelopen week op X beelden van de flexende achtervleugel van de MCL39 in Japan en Marko twijfelt dan ook aan de legaliteit van het onderdeel.

Binnen Red Bull Racing vertrouwt men erop dat McLaren geraakt wordt door technische richtlijn 018, zo meldde De Telegraaf eerder al. TD018 gaat vanaf het negende raceweekend, in Spanje, van kracht en vanaf dat moment geldt er een strengere test voor flexibele onderdelen. Red Bull moet tot die tijd ‘overleven’, maar het gemopper blijft aanwezig.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko hoopt op verbeteringen: "Laten we kijken of we een gouden combinatie kunnen vinden"

Verstappen focust op RB21 en niet op MCL39

Max Verstappen gaf in Bahrein aan dat het aan de FIA is, aangezien zij degene zijn die de regels opstellen. De viervoudig wereldkampioen heeft daarnaast al genoeg kopzorgen met de RB21. Zo is de wagen ook in Bahrein niet de makkelijkste om te besturen. Verstappen klaagde tijdens de tweede training vooral over de remmen, maar volgens hem schiet het gehele pakket simpelweg tekort ten opzichte van de McLarens.

OOK INTERESSANT: Tsunoda moet nog altijd wennen aan procedures: 'Misschien moet ik vanavond met 'Woody' uitgaan'

Marko vertrouwt op FIA

Marko heeft de discussie rondom de flexibele vleugels eveneens gevolgd en inmiddels ook de beelden uit Japan gezien. Tegenover PlanetF1 legt hij uit dat hij vertrouwt op de FIA om de legaliteit van de achtervleugel van McLaren te beoordelen. "Dat is aan de FIA, maar als ik de beelden van Jos zie, dan geven die wel een ander beeld. Zij moeten dat aanpakken, wij zijn geen technische inspecteurs", aldus de adviseur.

OOK INTERESSANT: Norris blikt terug op "verschrikkelijke" vrijdag in Bahrein: "Wennen aan de realiteit"

McLaren verwacht geen pijn van TD018

Over de impact van TD018 heerst bij McLaren twijfel. Oscar Piastri verwacht namelijk niet dat de richtlijn de pikorde zal veranderen. "Ik heb er behoorlijk veel vertrouwen in dat we het hele jaar sterk zullen zijn. Ik denk niet dat het veel zal veranderen. Ik heb er eerlijk gezegd niet heel uitgebreid met het team over gesproken, wat je waarschijnlijk al genoeg zegt. Dus ja, we zullen zien wanneer we in Spanje zijn, maar we hebben nog veel races tot die tijd en ik denk dat we het hele jaar door een sterk team zullen zijn", aldus Piastri.

Gerelateerd