Helmut Marko weet niet precies hoe Red Bull Racing het bandenprobleem in Bahrein moet oplossen. De Oostenrijker verklaart tegenover Sky Sports Duitsland dat de banden hard slijten, maar zich tussendoor ook weer enigszins herstellen. De RB21 legt het af tegen de MCL39 van McLaren, al kon Max Verstappen soms de tijden van Lando Norris evenaren.

Van tevoren werd het raceweekend in Bahrein al bestempeld als een lastig weekend. Zo is een hogere temperatuur niet in het voordeel van Red Bull Racing, en in combinatie met de bandenslijtage helpt het agressieve asfalt ook niet mee. Verstappen gaf na de training aan dat de long runs geen pretje waren, en tijdens de sessies had de Nederlander bovendien last van de remmen.

Temperatuur speelt hoofdrol

Marko zag Verstappen af en toe wegglijden en wijst op de bandentemperatuur. "De banden worden hier relatief snel warm en dan slijt alles natuurlijk. We hebben overigens ook wel andere problemen, maar laten we kijken of we een gouden combinatie kunnen vinden voor de kwalificatie. We wisten eigenlijk al dat we in het nadeel zouden zijn ten opzichte van McLaren bij deze temperaturen."

Verstappen kon 'gek genoeg' tijden Norris evenaren

Toch kijkt Marko op van de data. Verstappen kon zo nu en dan de tijden van Norris evenaren. "Als de temperatuur omhooggaat, glijden we meer. Van het een komt dan het ander. Gek genoeg herstelden de banden zich tussendoor wel weer, en op een gegeven moment reden we dezelfde tijden als Norris, om vervolgens even later weer één tot anderhalve seconde achter te liggen."

