Lando Norris blikt terug op een moeilijke vrijdag in Bahrein. De klassementsleider wijst naar de achterbanden van de McLaren, die bij hem toch vrij snel slijten. Daarnaast wijst Norris bij F1TV op de weersomstandigheden, die verre van ideaal zijn.

McLaren lijkt er op papier weer prima bij te zitten in Bahrein, maar Norris is nog niet tevreden. De Engelsman gaf vorige week al aan dat de MCL39 helemaal niet zo makkelijk te besturen is, maar wist tijdens VT1 toch de snelste tijd te rijden. Tijdens de tweede oefensessie was het zijn teamgenoot Oscar Piastri die bovenaan eindigde, terwijl Norris op P2 uiteindelijk anderhalve tienden moest toegeven.

Auto voelde 'verschrikkelijk' aan

Na afloop verklaart Norris dat hij terugkijkt op een erg lastige dag. "Een moeilijke dag, gewoon weer wennen aan de realiteit van Bahrein, de moeilijkheden van Bahrein, die het zwaar maken. Maar het zal de race op zondag spannend maken, want de degradatie was vandaag ongelooflijk in vergelijking met de test," zo vergelijkt Norris. De wagen voelde dan ook niet goed aan: "Het was vandaag eigenlijk een beetje vreemd, want alles voelde verschrikkelijk, maar relatief gezien was onze snelheid nog best redelijk. Ik denk dat het een redelijke vrijdag was."

Zelfde uitdaging voor iedereen

Dat het niet van een leien dakje liep, ligt volgens Norris overigens niet aan de afstelling. "Ik denk dat het gewoon door de omstandigheden komt. Het is gewoon de temperatuur, het is heet, het is winderig... vooral de temperatuur maakt zo'n groot verschil. Het is wat het is, iedereen heeft dezelfde uitdaging." Daarnaast moet ook hij letten op de bandenslijtage. "Een grote uitdaging is hoe je de achterbanden zo goed mogelijk kunt sparen. Veel daarvan is... we kwamen dit weekend binnen met veel informatie van de testdagen, maar eigenlijk kun je dat allemaal in de prullenbak gooien en opnieuw beginnen, want vandaag is het totaal anders."

Norris heeft nog geen idee waar Red Bull staat

Ook kijkt Norris naar de verrichtingen van zijn grootste rivaal, Max Verstappen. "Ik denk gewoon dat ze nog niet zijn opgedaagd. Iedereen kijkt alleen maar naar de tijden, maar we hebben geen idee wie voluit gaat en wie niet... het is hier zo'n drieënhalve tot vier tienden verschil, dus dat zet ons weer ongeveer op dezelfde plek als Mercedes," aldus Norris.

