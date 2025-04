Yuki Tsunoda sloot de tweede vrije training in Bahrein als achttiende af en wijst vooral naar miscommunicatie als grootste oorzaak. Daarnaast onthult hij dat hij met een andere afstelling reed dan teamgenoot Max Verstappen, om de verschillen naast elkaar te kunnen leggen.

Tsunoda had moeite met de RB21 en legt uit dat hij nog altijd aan het leren is: "Ja, ik ben nog aan het leren. We hebben ook verschillende afstellingen geprobeerd om te zien wat de prestaties zijn. Daar lag het ook wel een beetje aan, maar de sessie was ook gewoon rommelig. We konden het niet aan elkaar knopen. Daarnaast was er ook wat miscommunicatie tussen mijn kant van de garage over de radio. Dat is onderdeel van het leerproces. Het is pas mijn vijfde sessie."

Artikel gaat verder onder video

Gratis rondetijd

Als Tsunoda zijn kansen inschat voor de rest van het weekend, klinkt er nog enige vertwijfeling: "Ik hoop dat het dan beter gaat, dat moet beter dan dit. We gaan een heleboel veranderen. Nu ziet het eruit alsof we worstelen, maar het wordt al een stuk beter zodra we efficiënter met elkaar gaan werken. Dat is gratis rondetijd. Ik ben nog steeds optimistisch."

Verschillende afstellingen proberen

Het grote verschil met Verstappen is momenteel de setup, zo legt hij uit: "We gebruiken verschillende afstellingen. Ik weet dat de potentie er is, maar ik moet het eruit halen." Daarnaast vermoedt Tsunoda dat hij nog wat tijd moet doorbrengen met zijn race-engineer Richard Wood om miscommunicatie in de toekomst te voorkomen: "We moeten dat gewoon vermijden. Misschien moeten Woody en ik vanavond uitgaan en de relatie opbouwen."

As sunlight turns to floodlight, FP2 comes to a close 🌃



Saturday action 🆙 next! #F1 || #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/coi1l44p6x — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 11, 2025

