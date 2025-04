Max Verstappen heeft zich uitgelaten over de plannen om de V10-motoren terug te brengen in F1. De regerend wereldkampioen is overduidelijk fan van een mogelijke terugkeer, maar is ook gereserveerd en weet dat er partijen zijn die het liever niet zien gebeuren.

Het is dit seizoen door uitspraken van FIA-president Mohammed Ben Sulayem weer een gespreksonderwerp terwijl er net een duidelijke richting was gekozen wat betreft de motoren: de terugkeer van de V10-motoren. De coureurs zijn voor het merendeel positief gestemd en ook een paar teambazen staan er positief tegenover, maar de motorleveranciers lijken het een te grote afwijking te vinden van wat F1 van plan is wat betreft de motoren van 2026 en de doelstelling richting 2030. Toto Wolff, teambaas van Mercedes, liet tevens al merken dat deze V10-motoren worden gebruikt door teams als Red Bull en coureurs als Verstappen om hun 'agenda' te pushen en hun eigen onzekerheid omtrent hun aanstaande motor te verbergen en tegelijkertijd een oplossing te zoeken waardoor het competitief kan blijven.

Verstappen over V10-motoren

In gesprek met AD gaat Verstappen weer in op de V10-motoren en de mogelijke terugkeer hiervan in F1. Verstappen liet al vaak weten dat hij een terugkeer wel ziet zitten, maar weet ook dat er andere belangen zijn buiten die van de coureurs en liefhebbers. "Je moet tegelijkertijd ook naar de motorfabrikanten luisteren, die zijn heel belangrijk voor de Formule 1. Die wilden iets anders. Maar ik denk dat iedereen hier een V10 cooler vindt en beter vindt klinken dan een hybride. Maar je moet ook naar de situatie in de wereld kijken.”

Verstappen vindt V10-motoren geweldig

Dat Verstappen fan is van de V10-motoren, dat mag duidelijk zijn. "De V10 is geweldig. Dan worden de auto’s lichter, beter mee te racen dan met een hybride. Maar goed, ik zit hier niet om de regels te maken. Het is aan de teams, de FIA en de F1 om tot een akkoord te komen.” Het geluid van de motoren is legendarisch geworden, maar het staat wel haaks op de richting waarin F1 momenteel wil gaan richting 2030 en eigenlijk ook al de nieuwe reglementen en motoren die vanaf 2026 worden gebruikt.

