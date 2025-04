Red Bull-teambaas Christian Horner volgt de aankomende veranderingen in het technische reglement van de FIA op de voet. Vanaf de Grand Prix van Spanje worden nieuwe richtlijnen ingevoerd met betrekking tot de flexibiliteit van de voorvleugel, iets wat de verhoudingen op de grid flink kan beïnvloeden.

Eerder dit seizoen werden al stappen gezet om de zogenaamde ‘flexi-wings’ aan te pakken. Zo werd richtlijn TD018 geïntroduceerd, bedoeld om vleugels die onder belasting te veel vervormen te beperken. Maar doordat de FIA er een schepje bovenop gaat doen staat Horner met veel interesse te wachten op deze nieuwe aankomende aanpassingen. Hij verwacht grote veranderingen kijkend naar de concurrentie.

Nieuwe dominantie

Eenvoudig uitgelegd wordt de maximale buiging onder belasting teruggebracht van 15 naar 10 milimeter, nadat vorig jaar onderzoek werd gedaan naar de vervorming van de vleugels bij hoge snelheid. Zoals genoemd werden dus ook eerder dit seizoen al nieuwe regels ingevoerd omtrent de flexibiliteit van de achtervleugel. Volgens Horner zouden deze aanpassingen voor grote veranderingen kunnen zorgen en een nieuwe hiërarchie kunnen aanbrengen in de F1: ''Er is een zekere mate van onzekerheid over wat dit gaat betekenen voor de verschillende auto's'', aldus de Brit na het afgelopen raceweekend in Japan.

Red Bull kent potentie

''We weten op welke gebieden wij ons moeten verbeteren. Als we het potentieel in deze auto kunnen ontgrendelen, zitten we midden in de strijd voor het kampioenschap.'' Horner spreekt tegenover Sky Sports F1 dat dit seizoen de rol van aerodynamica in de voorvleugel essentieel is: ''Er zit weinig verschil tussen de topteams. Een wijziging als deze kan veel losmaken.''