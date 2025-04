George Russell is als vijfde aan de finish gekomen in de F1 Grand Prix van Japan. Het lukte de Mercedes-coureur niet om posities te winnen. Hij gaf na de wedstrijd aan dat het ontzettend moeilijk was om in te halen. Hij klaagde over het bandenslijtage - althans, het gebrek ervan.

Max Verstappen zegevierde op het Suzuka International Racing Course vanaf de pole position. In een langdurige strijd - die eigenlijk met een anticlimax eindigde, omdat er geen inhaalactie gepleegd kon worden - wist hij de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri achter zich te houden. De coureur van Red Bull Racing ligt nog maar één punt achter Norris in de tussenstand. Charles Leclerc in de Ferrari vocht met Russell om de vierde stek, maar ook hier bleek inhalen onmogelijk. Volgens de laatstgenoemde komt dat omdat de banden te goed zijn, zeker op circuits als Shanghai en Suzuka waar nieuw asfalt was neergelegd voor de Grands Prix. Verstappen, Norris en Piastri deden een éénstopper en finishten op de harde band. Deze was nauwelijks versleten, toen ze het zwart-witgeblokt zagen.

Zachtere banden op nieuw asfalt

"Ja, het was heel lastig", reageerde Russell bij Sky Sports F1 over de inhaalmogelijkheden deze zondag. "De laatste twee raceweekenden zijn het makkelijke éénstop-strategieën geweest. Ik vind dat Pirelli zachtere banden mee moeten nemen, wanneer het circuit opnieuw geasfalteerd is, omdat de harde compound voor altijd door kan gaan. We gingen zo snel, we waren zo hard aan het pushen, maar je kon gewoon niet inhalen. Ik denk niet dat we de pace hadden om de top drie bij te kunnen houden, maar ik reed dezelfde tijden als Charles en ik kon er gewoon niet langs."

Het is niet de eerste keer dat Pirelli de volle laag krijgt van de Brit, die de banden als "zwarte magie" beschreef in Azerbeidzjan vorig jaar: "Zelfs de mensen die de banden maken snappen de banden niet. We hebben serieuze gesprekken nodig over wat er aan de hand is."

