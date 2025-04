Max Verstappen en drie andere coureurs zijn dit weekend tijdens de F1 Grand Prix van Japan op de vingers getikt door de stewards. De FIA deelde waarschuwingen uit vanwege overtredingen in de pitstraat. De stewards hebben nu een duidelijke boodschap richting de Red Bull Racing-coureur en zijn collega's gestuurd: in de toekomst kunnen ze rekenen op daadwerkelijke straffen.

Lewis Hamilton en Lance Stroll moesten allebei een formele waarschuwing incasseren na de tweede vrije training, omdat ze andere deelnemers hadden ingehaald in de pitstraat. De Ferrari- en Aston Martin-coureur gingen de file aan auto's in de fast lane voorbij om naar de plek bij de uitgang van de pits te rijden waar je de oefenstart mag doen. Oscar Piastri en Verstappen deden hetzelfde tijdens VT3 op het Suzuka International Racing Course en kregen eveneens een formele waarschuwing. Daar blijft het echter niet bij, als deze overtredingen vaker voorkomen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA deelt straf uit na incident Hamilton en Sainz: "Niemand vertelde me iets"

ISC artikel 12.2.1.i en officiële notities

De vier bovenstaande coureurs overtraden artikel 12.2.1.i van de International Sporting Code, oftewel het "niet volgen van de instructies van de relevante officials voor het veilig verlopen van het evenement". Ze waren eveneens in overtreding van de notities van wedstrijdleider Rui Marques, waarin staat dat "alle auto's die richting het einde van de pitstraat rijden voor de start of herstart van een vrije training of kwalificatie, een lijn moeten vormen in de fast lane en in dezelfde volgorde als dat ze aankwamen de pitstraat moeten verlaten".

De stewards zijn nu met een waarschuwing gekomen: "Met betrekking tot het algemene onderwerp van inhalen in de pitstraat, het feit dat een waarschuwing was uitgedeeld voor vier gevallen dit weekend mag niet als precedent worden beschouwd en de stewards noteren bij deze dat toekomstige overtredingen van de procedures in de pitstraat een sportieve straf kunnen opleveren."

Bekijk alle actie tijdens de GP van Japan haarscherp met F1 TV Premium!

Gerelateerd