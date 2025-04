De coureurs zijn na de crash van Jack Doohan tijdens de tweede vrije training naar de FIA gestapt, zo meldt The Race. De Australiër had zijn DRS-systeem nog openstaan en verloor daardoor de controle over zijn Alpine. De rijders stellen daarom andere manieren voor om het systeem automatisch te laten sluiten.

Doohan klapte met een snelheid van ongeveer 305 kilometer per uur in de bandenstapels van bocht één, nadat de DRS-klep van zijn achtervleugel nog openstond. Coureurs hebben verschillende systemen om de DRS weer te sluiten. Zo drukt de één op een knopje om het element te sluiten, terwijl bij anderen het systeem automatisch dichtgaat zodra de rem wordt aangetikt of het gaspedaal wordt losgelaten. Na het incident in de tweede vrije training komen de coureurs echter met een voorstel om het systeem volledig automatisch te laten sluiten, zodat crashes zoals die van Doohan kunnen worden voorkomen.

Bocht één op Suzuka is redelijk uniek

De FIA schrijft voor dat het DRS-systeem moet sluiten zodra een coureur het gaspedaal meer dan 20 procent loslaat. Teams kunnen ervoor kiezen het systeem gevoeliger af te stellen, maar dat is geen vereiste. Toch blijkt deze oplossing niet afdoende te zijn voor de vrij unieke situatie in bocht één van Suzuka. De coureurs liften daar namelijk minimaal om zoveel mogelijk snelheid mee te nemen. Als er dan niet op een knop wordt gedrukt om het DRS-systeem te sluiten, bestaat de kans dat de klep open blijft staan.

Voorstellen vanuit coureurs

De kwestie is vrijdagavond besproken tijdens de rijdersbriefing. Diverse coureurs hebben aan wedstrijdleider Rui Marques gevraagd of er een manier is om het DRS-systeem automatisch te laten sluiten zodra een bocht wordt ingereden, als laatste vangnet. Een ander idee dat werd geopperd, is om dit via gps te regelen: zodra de auto's een bocht naderen, wordt er dan een signaal naar de wagen gestuurd om de DRS-klep te laten sluiten. De FIA heeft toegezegd dat zij de zaak gaat onderzoeken.

