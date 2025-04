Yuki Tsunoda heeft zijn vuurdoop bij Red Bull Racing achter de rug tijdens de F1 Grand Prix van Japan, het weekend van zijn thuisrace. Na vier jaar bij Racing Bulls mocht hij eindelijk de RB21 besturen als teamgenoot van Max Verstappen, waarbij hij meteen indruk maakte.

Eind vorig jaar besloot Red Bull om Liam Lawson, die op dat moment elf races in F1 had gereden en zeker in 2024 niet veel beter was dan Tsunoda in dezelfde auto, teamgenoot van Verstappen te maken voor 2025. Hier bleek Lawson niet klaar voor te zijn, want in Australië en China stelde hij teleur. Tsunoda werd vervolgens aangewezen als vervanger, terwijl Lawson terug werd gezet naar Racing Bulls. De Japanner maakte zo tijdens VT1 zijn debuut namens Red Bull in een officiële F1-sessie en deed dit meteen met verve.

Snelste ronde Verstappen vs Tsunoda op softs in VT1 Japan

Daar waar veel teams besloten om te beginnen op mediums of hards en daarna na de softs te gaan, was het plan van Red Bull om twee setjes softs te gebruiken en alleen op die band te rijden tijdens de eerste training. Het leverde een P5 en P6 op voor Verstappen en Tsunoda. Tijdens de eerste runs op softs zat Tsunoda nog op een seconde, maar na de tweede runs op softs en wat aanpassingen aan de setup was het nog maar iets meer dan 0.1 seconden. Verstappen reed een 1:29.065, Tsunoda een 1:29.172, allebei op softs met volgens Red Bull ongeveer dezelfde hoeveelheid benzine en motorstand.

Opvallend was dat Tsunoda in de meest langzaamste bochten, bocht tien en elf, sneller was dan Verstappen en van alle coureurs bijna de snelste was tijdens VT1. We zien over het hele rondje Verstappen vooral wat later (durven) remmen dan Tsunoda, wat vooral met het vertrouwen in de auto en de ervaring met de auto te maken heeft plus natuurlijk het talent van Verstappen. Toch zijn de verschillen over het gehele rondje amper tot niet aanwezig, wat heel knap is na de eerste sessie in een RB21.

Zegt het iets? Nog niet veel en natuurlijk eigenlijk alleen iets over de kwalificatiesnelheid, terwijl Verstappen vaak vooral het verschil maakt met zijn race pace en bandenmanagement. Toch zal Tsunoda zijn zelfvertrouwen een boost hebben gekregen. Over de longruns van de Red Bull en de twee coureurs krijgen we tijdens VT2 en VT3 meer te weten.

Verstappen 🆚 Tsunoda



Here's our lap time analysis of the two Red Bull team mates from FP1 🤓#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/eH9yondjil — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

