Norris sluit eerste training in Japan af op P1, Tsunoda maakt meteen indruk naast Verstappen

De eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Japan is op vrijdag op P1 afgesloten door Lando Norris. De Brit sloot de sessie op de eerste plaats af voor George Russell en Charles Leclerc en kent zo een voortvarend begin van het eerste weekend van de triple header. Max Verstappen bleef Yuki Tsunoda op de softs voor, maar de Japanner maakte meteen indruk in zijn eerste sessie voor Red Bull Racing.

Het weekend in Japan op het populaire circuit in Suzuka (waarin dit weekend de C3, C2 en C1-banden worden gebruikt) begon met zonnig weer zonder enige kans op regen en slechts lichte bewolking. Het was het eerste weekend, en dus ook de eerste sessie, voor Yuki Tsunoda in de RB21 van Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen in een speciale livery zoals ook Haas besloot dit weekend te doen. Een speciaal weekend voor Tsunoda dus in zijn eigen land voor zijn thuispubliek en tevens een belangrijk weekend voor Honda. Ook voor Ryō Hirakawa, reservecoureur van Alpine, was het een speciale dag. Hij mocht in zijn eigen land, in plaats van Jack Doohan, VT1 rijden namens het Franse team.

Red Bull kiest ander plan voor VT1

In de openingsfase van de sessie besloten de Racing Bulls, Aston Martin en Gabriel Bortoleto op de hards naar buiten te gaan, terwijl Red Bull Racing met allebei de auto's op de softs besloot te starten. De rest besloot op mediums te beginnen aan de eerste trainingssessie van dit weekend in Japan.

De eerste twintig minuten van de sessie verliepen voor alle coureurs eigenlijk probleemloos zonder gele vlaggen, uitstapjes of technische/motorische problemen. Russell stond op de mediums op P1 met en 1:29.616, voor Max Verstappen en Alex Albon. Isack Hadjar en Liam Lawson gingen als eerste over de tien rondjes heen in de sessie. In deze fase zat Tsunoda met zijn tijd op 0.4 seconden van Verstappen op de softs.

Tsunoda niet ver van Verstappen op softs

In de tweede fase van de sessie besloten veel coureurs richting de helft van de sessie naar de softs te gaan. Veel teams kozen dus voor de combinatie mediums/softs voor deze sessie, met Racing Bulls en Aston Martin dus samen met Bortoleto als uitzondering met hards/softs.

In deze fase van de race zagen we een uitstapje van Alexander Albon en Lando Norris in de laatste fase van het circuit, maar bleven grote incidenten, gele vlaggen en problemen wederom uit. Tsunoda reed op de softs het gat naar Verstappen verder dicht en zat maar op 0.1 seconden van de viervoudig wereldkampioen met nog twintig minuten te gaan in VT1. Op bocht tien en elf na [de langzaamste bochten van het circuit] was Verstappen vooral in de bochten sneller met waarschijnlijk nog iets meer vertrouwen in de RB21 dan de Japanner in deze sessie al had, wat niet gek is. Russell stond nog steeds bovenaan met een 1:28.712, voor Leclerc, Verstappen, Tsunoda en Fernando Alonso. Carlos Sainz en Lawson zaten met achttien rondjes op dit moment van de sessie op het hoogste aantal gereden rondjes.

Veel longruns in slotfase VT1

In de laatste twintig minuten zagen we toch weer wat veranderingen wat betreft gebruikte banden. Mercedes, Alpine, McLaren en Ferrari gingen weer terug naar de mediums, terwijl Bortoleto en Racing Bulls weer naar de hards gingen. Red Bull bleek af te wijken van de rest van het veld en besloot de hele sessie op de softs te rijden door twee setjes van die band te gebruiken. Oftewel: iedereen greep weer terug naar de banden die het aan het begin van VT1 gebruikte om nog wat longruns te doen. Aston Martin, bleef wel op de softs in deze fase van de sessie samen met Haas.

Norris reed, voordat dit gebeurde, nog wel naar P1 met een 1:28.549 om de sessie uiteindelijk op P1 af te sluiten voor Russell en Leclerc. Hamilton werd vierde, Verstappen vijfde en Tsunoda zesde op 0.1 seconden van Verstappen. De Japanner zal hier zeker niet ontevreden mee zijn. De rest van de top tien: Alonso, Hadjar, Antonelli en Sainz.

