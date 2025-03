In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam naar buiten dat McLaren van alle teams in F1 de meeste problemen kent na de nieuwe reglementen van de FIA omtrent flexi-wings, vertelde Helmut Marko onder meer over de prestaties van de RB21 in China en het feit dat Max Verstappen niet tevreden is met de beslissing van Red Bull om Liam Lawson terug te zetten naar Racing Bulls en legde Verstappen uit waarom hij in China geen risico nam en voorkwam dat ook hij een DSQ kreeg. Dit is de GPFans Recap van 28 maart.

Verstappen wilde risico op diskwalificatie zoveel mogelijk verkleinen en deed dít na de finish

Drie van de twintig deelnemers werden na de F1 Grand Prix van China uit de resultaten geschrapt. Max Verstappen en Red Bull Racing wilden enig risico op een diskwalificatie voorkomen. Dit is hoe de coureur die als vierde aan de streep kwam op het Shanghai International Circuit, dat deed. Meer lezen over hoe Verstappen wilde voorkomen dat hij net zoals Hamilton, Leclerc en Gasly werd gediskwalificeerd? Klik hier!

Brundle: 'De enige coureur die Red Bull écht nodig heeft, is om zich heen aan het kijken'

Martin Brundle is van mening dat Liam Lawson zijn "tijdelijk vernietigde reputatie" om moet zetten in een voordeel, en vertelt dat de enige coureur die Red Bull Racing écht nodig heeft, momenteel om zich heen aan het kijken is. Meer lezen over wat Brundle te zeggen heeft over de situatie bij Red Bull en de toekomst van Verstappen in F1? Klik hier!

Marko reageert op onvrede Verstappen over vertrek Lawson: "We weten dat Max niet blij is"

Ook dr. Helmut Marko heeft meegekregen dat Max Verstappen niet achter de beslissing staat om Liam Lawson na slechts twee races terug te zetten naar de Racing Bulls. De adviseur van het Oostenrijkse team legt echter in De Telegraaf uit dat de wissel ook is doorgevoerd om Verstappen te helpen aan zijn vijfde wereldtitel. Meer lezen over wat Marko over de meeting bij Red Bull en de mening van Verstappen te zeggen heeft? Klik hier!

'Nieuwe reglementen FIA zorgen vooral bij McLaren voor problemen'

De recent doorgevoerde regelwijzigingen van de FIA, waaronder de aanscherping van de regels omtrent flexi-wings, hebben McLaren in een lastige positie weten te manoeuvreren. Meer lezen over waarom McLaren van alle teams in F1 de meeste moeite heeft met de nieuwe reglementen van de FIA? Klik hier!

Marko: 'Performance Red Bull in China was beter dan vierde plaats Verstappen het laat lijken'

Red Bull-topman Helmut Marko stelt dat de vierde plaats van Max Verstappen in de Grand Prix van China de performance van de RB21 er slechter uit liet zien dan deze eigenlijk was. Meer lezen over wat Marko over de RB21 van Verstappen en Red Bull Racing te zeggen heeft en waarom de auto beter was dan het resultaat in China? Klik hier!

