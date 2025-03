Red Bull-topman Helmut Marko stelt dat de vierde plaats van Max Verstappen in de Grand Prix van China de performance van de RB21 er slechter uit liet zien dan deze eigenlijk was.

Red Bull Racing kent een turbulente start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Terwijl op de achtergrond constant geluiden klinken dat Max Verstappen een overstap naar Mercedes of Aston Martin zou overwegen, blijkt de performance van de RB21 fors tegen te vallen. Daarnaast presteerde Liam Lawson ondermaatst in de eerste twee weekenden, waarna de Oostenrijkse formatie besloot hem per direct tering te sturen naar Racing Bulls, en Yuki Tsunoda de omgekeerde weg te laten bewandelen.

Verstappen te voorzichtig

Max Verstappen is niet tevreden over de performance van zijn auto, maar volgens Marko is het minder erg dan het in China wellicht leek: "Het ziet er weer wat beter uit", klinkt het bij OE24. "Ons resultaat was minder goed dan onze performance. Max was te voorzichtig tijdens zijn stint op de mediums. Op de harde band kon hij de auto's van McLaren weer bijhouden." Of hij al aan een vijfde wereldkampioenschap voor de Nederlander durft te denken? "Nee, onze auto moet beter gaan werken."

