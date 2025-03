Martin Brundle is van mening dat Liam Lawson zijn "tijdelijk vernietigde reputatie" om moet zetten in een voordeel, en vertelt dat de enige coureur die Red Bull Racing écht nodig heeft, momenteel om zich heen aan het kijken is.

Red Bull Racing hoopte ongetwijfeld na een jaar vol controverses in 2024, rustig aan het nieuwe seizoen in de koningsklasse te kunnen beginnen. Die hoop is echter na twee raceweekenden al vervlogen. De Oostenrijkse grootmacht heeft na de Grand Prix van China besloten Liam Lawson vanwege tegenvallende resultaten per direct terug te sturen naar zusterteam Racing Bulls, terwijl Yuki Tsunoda de omgekeerde weg bewandelt en vanaf Japan plaats mag nemen naast Max Verstappen.

Vroege exit Lawson

De bijzonder vroege beslissing van het team is bij veel experts, analisten en voormalig coureurs niet in goede aarde gevallen. Ook Max Verstappen zelf is niet te spreken over de beslissing, zo heeft Red Bull-topman Helmut Marko inmiddels erkend. Het is immers een publiek geheim dat de auto van Red Bull momenteel erg lastig te besturen is. Dus om een jonge coureur na twee races op circuits waar hij nog nooit op gereden heeft - waarvan één kletsnat weekend en één sprintweekend - uit het stoeltje te wippen, is een zeer merkwaardige beslissing.

'Verstappen is om zich heen aan het kijken'

"Red Bull heeft als enige een juniorteam op de grid staan, dus het is extra verwarrend dat ze er zo'n puinhoop van hebben met de coureurs", schrijft Martin Brundle op social media. "En de enige coureur die ze écht nodig hebben, blijkt om zich heen te kijken voor de toekomst." Daarmee doelt hij op Verstappen. De wereldkampioen is volgens het geruchtencircuit zijn opties in kaart aan het brengen, om bij Red Bull Racing te kunnen vertrekken. "De reparatie van Liam Lawson is tijdelijk vernietigd, en hij heeft nu niets meer te verliezen. Dat moet hij omzetten in een voordeel, en zijn natuurlijke talent laten stromen", leest het.

