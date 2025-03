Ook dr. Helmut Marko heeft meegekregen dat Max Verstappen niet achter de beslissing staat om Liam Lawson na slechts twee races terug te zetten naar de Racing Bulls. De adviseur van het Oostenrijkse team legt echter in De Telegraaf uit dat de wissel ook is doorgevoerd om Verstappen te helpen aan zijn vijfde wereldtitel.

Donderdag werd bekend dat Lawson na twee races wordt teruggezet naar het zusterteam van Red Bull Racing: Racing Bulls. De Nieuw-Zeelander reageerde donderdagavond en baalde van de situatie, maar was wel blij om terug te zijn op een vertrouwde plek. Giedo van der Garde reageerde op social media op de beslissing van Red Bull en was daarin vrij kritisch richting het Oostenrijkse team, een bericht dat Verstappen likete.

Tsunoda kan strategisch meer betekenen voor Verstappen

Marko heeft de onvrede van Verstappen ook gezien, maar stelt dat de wissel ook in zijn belang is: "We weten dat Max niet blij is. Maar we hebben twee auto’s vooraan nodig. Niet alleen voor het constructeurskampioenschap, maar ook om Max aan zijn vijfde wereldtitel te helpen. Dan kun je strategisch meer bewerkstelligen in races."

Daarnaast heeft vervanger Yuki Tsunoda inmiddels een berg aan ervaring, en dat kan het team goed gebruiken. "We kunnen de ervaring en de vorm van Yuki nu goed gebruiken. Dat telt. Aan het einde van de rit is dat in het voordeel van het team. En dat betekent dus ook in het voordeel van Max," aldus Marko.