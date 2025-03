Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft de reacties op de coureurswissel bij Red Bull Racing ook meegekregen. Hoewel de Fransman niet direct weet of hij zelf een coureur zou wisselen na slechts twee races, stelt hij dat buitenstaanders over minder dan tien procent van de informatie beschikken die de teams hebben. Daarom is het volgens hem lastig om van buitenaf te oordelen.

Red Bull Racing maakte donderdag bekend dat Yuki Tsunoda het stoeltje van Liam Lawson overneemt, ondanks dat de Nieuw-Zeelander slechts twee Grand Prix-weekenden voor het topteam heeft gereden. Lawson verdwijnt echter niet uit de Formule 1; hij wordt ondergebracht bij het zusterteam Racing Bulls. Daardoor blijft er een kans bestaan dat hij in de toekomst terugkeert bij Red Bull. Voor Tsunoda betekent dit zijn langverwachte debuut bij het hoofdteam, en dat voor zijn thuisfans in Japan.

Niemand, behalve Red Bull, weet wat er speelt

In gesprek met L’Équipe wordt de Ferrari-teambaas gevraagd of hij ooit zo’n rigoureuze stap zou overwegen. "Zou ik een coureur vervangen na twee Grands Prix? Dat zijn zaken van Red Bull. Jullie weten niet hoe moeilijk het is om te beoordelen wat er binnen een team gebeurt. Jullie weten niet wat er speelt of wat hen tot die beslissing heeft gebracht," legt de Fransman uit. Volgens Helmut Marko was Lawson mentaal simpelweg niet opgewassen tegen de taak, terwijl Christian Horner aangaf dat Red Bull een zorgplicht heeft jegens Lawson. "Er zitten 12 miljard redenen achter, die alleen het team en de coureur kennen. Sterker nog, soms kent de coureur ze zelf niet eens. Daarom geef ik liever geen commentaar," zegt Vasseur.

Niet oordelen zonder informatie

Veel fans vinden het vreemd dat Sergio Pérez lange tijd de kans kreeg om uit zijn vormdip te komen, terwijl Lawson slechts twee races de tijd kreeg om zich te bewijzen. "Jullie kunnen het hard vinden omdat het na slechts twee races gebeurt, maar we hebben nog geen tien procent van de informatie om te kunnen oordelen. Ik haat het als mensen ons beoordelen op wat we doen, dus zal ik dat ook niet bij anderen doen," aldus Vasseur.

