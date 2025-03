Het gaat van kwaad tot erger voor Liam Lawson. De coureur in het vervloekte tweede zitje van Red Bull Racing krijgt een gridstraf voor de F1 Grand Prix van China. Zijn team heeft namelijk aan de RB21 gesleuteld in parc fermé en dus zal hij vanuit de pitstraat moeten beginnen.

Het is een weekend om te vergeten voor Lawson. Hij kwalificeerde zich als twintigste en laatste voor de Sprint op het Shanghai International Circuit. Hij maakte tijdens de verkorte race van zaterdagochtend wel een aantal posities goed en kwam als veertiende over de streep, maar dat deed hij maar liefst 35 seconden achter teamgenoot Max Verstappen. Ook tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van deze zondag zat de snelheid er totaal niet in. De Nieuw-Zeelander klokte opnieuw de twintigste en laatste tijd.

Artikel 40.9b

De technische afdeling van de FIA, onder leiding van Jo Bauer, heeft aangegeven dat Red Bull Racing aanpassingen heeft gemaakt aan de auto van Lawson, terwijl deze in parc fermé stond. Het zou gaan om de afstelling van de ophanging. Omdat dit in overtreding is van artikel 40.9b van het sportief reglement, zullen de stewards Lawson opdracht geven om de Grand Prix van China vanuit de pitstraat aan te vangen.

Dit betekent dat er straks 19 auto's op de grid zullen staan op het Shanghai International Circuit met Oscar Piastri helemaal vooraan. Hij pakte de pole position in de kwalificatie, slechts 0.082 seconden voor George Russell. Lando Norris deelt de tweede startrij met Verstappen. Achter de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc maakte Isack Hadjar indruk met P7. De top tien op de grid wordt gecompleteerd door Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda en Alexander Albon.

