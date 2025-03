Het is alarmfase één bij het team van Red Bull Racing én bij Liam Lawson, die eigenlijk niet slechter aan dit nieuwe Formule 1-seizoen had kunnen beginnen. Max Verstappen neemt het op voor zijn teammaat en komt tegelijkertijd met een snoeihard statement: de Racing Bulls zou beter te besturen gaan dan zijn eigen wagen.

Het tweede stoeltje van Red Bull Racing is door de jaren heen één natuurlijk één van de lastigste stoeltjes op de grid geworden. Verstappen is bij het team natuurlijk al jaren de grote man waar alles op ingezet worden en bovendien heeft de viervoudig wereldkampioen een ontzettend onorthodoxe rijstijl, iets waar andere rijders maar nauwelijks mee om kunnen gaan. Dat hebben we gezien, want na Daniel Ricciardo wist eigenlijk nooit meer een Red Bull-teamgenoot zijn hoofd enigszins boven water te houden naast de Nederlander. Pierre Gasly, Alex Albon en Sergio Pérez moesten allemaal voortijdig het schip verlaten.

Rijders dichter bij elkaar

Dit jaar is het de beurt aan de jonge Lawson, die verrassenderwijs de voorkeur kreeg boven Yuki Tsunoda om Pérez te vervangen. De stint van Lawson in de Red Bull verloopt vooralsnog echter verre van soepel. Ook dit weekend is het weer behelpen met de Kiwi, die echt totaal zijn draai in de RB21 kan vinden en voor de tweede maal op rij door het ijs zakte in Q1. Verstappen spreekt over zijn teamgenoot: "Als je kijkt naar het verschil tussen de twee rijders bij de andere teams, dan staan die allemaal dichter bij elkaar", zo begint Verstappen tegenover De Telegraaf.

Racing Bulls gaat harder

De Nederlander vervolgt en komt dan met toch wel een vrij opmerkelijk statement: "Het geeft ook aan dat onze auto extreem lastig is. Ik denk dat wanneer je Liam in de auto van de Racing Bulls zet, dat hij harder gaat. Dat denk ik echt. Die auto is makkelijker te besturen dan die van ons", zo stelt hij over het goed presterende zusterteam. "Dat merk ik ook wel als ik met Liam praat. Vorig jaar was het verschil tussen hem en Yuki Tsunoda niet zo groot vond ik. Anders maakt het team ook niet de keuze om hem erin te zetten bij Red Bull.”

