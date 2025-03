Red Bull-topman Helmut Marko lijkt de druk nú al op te voeren bij Liam Lawson. De Oostenrijker laat na afloop van de kwalificatie in China weten dat ze de situatie gaan analyseren, terwijl hij Racing Bulls-coureur Isack Hadjar de hemel in prijst.

Het avontuur van Liam Lawson in dienst van Red Bull Racing kent niet de gedroomde start. De 22-jarige Nieuw-Zeelander kwalificeerde zich in Australië als achttiende, om tijdens de race in de muur te eindigen. Voor de sprintrace in China kwalificeerde Lawson zich als twintigste om vervolgens als veertiende over de streep te komen, en voor de Grand Prix van China kwalificeerde de Kiwi zich wederom als allerlaatste. Dit terwijl teammaat Max Verstappen constant in de kop van het veld mee weet te vechten.

Artikel gaat verder onder video

Moeilijke start voor Lawson

Het is een publiek geheim dat de auto van Red Bull voor veel coureurs erg lastig kan zijn vanwege de specifieke voorkeuren van Verstappen, maar het ziet er niet lekker uit voor Lawson. Wat niet meehelpt, is dat Yuki Tsunoda en rookie Isack Hadjar, coureurs van zusterteam Racing Bulls, beiden ontzettend sterk presteren tot nu toe. Hadjar heeft zich zelfs als zevende voor de Grand Prix van morgen weten te kwalificeren, en daarmee zijn ervaren teammaat Tsunoda op P9 verslagen.

Marko voert de druk op

"We gaan dit hele weekend analyseren, en ook kijken naar wat er in Australië gebeurde", vertelt Helmut Marko bij Viaplay, als hij wordt gevraagd naar de situatie van Lawson. "Daarna zullen we zien wat we doen. Ik ben met name erg onder de indruk van Hadjar, het is nog maar zijn tweede race. Hij kent dit circuit niet, en staat zevende en voor Yuki, terwijl Yuki in een hele goede vorm is. We kunnen grote dingen van hem verwachten in de toekomst. Formule 1 hangt af van performance. Daar draait het om. Op het moment is hij [Lawson] degene die een beetje achter ligt", klinkt het onheilspellend.

Gerelateerd