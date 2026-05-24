Mekies sat at the Red Bull F1 pit wall talking into Hadjar's ear

Hadjar zat op de hielen van Verstappen tijdens kwalificatie: 'Ik heb te veel laten liggen'

Volgens Isack Hadjar heeft hij tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada een uitgelezen kans op een toptijd weggegooid. De Frans-Algerijnse coureur moest nipt zijn meerdere erkennen in teamgenoot Max Verstappen en start de race vanaf de zevende plek. De rijder van Oracle Red Bull Racing steekt in gesprek met Sky Sports F1 de hand in eigen boezem.

Hoewel de zevende startplaats op papier een redelijk resultaat lijkt, was de teleurstelling bij de teamgenoot van Verstappen groot. In het tweede kwalificatiedeel noteerde de coureur met startnummer 6 nog verrassend de snelste tijd, waarbij hij ruim een halve seconde wegreed bij de drievoudig wereldkampioen. In de beslissende Q3-sessie wist hij die lijn echter niet door te trekken. Na een mindere eerste ronde zakte hij terug naar de zevende positie met een tijd van 1:12.935, waarmee hij uiteindelijk slechts achtentwintig duizendste van een seconde toegaf op de zesde tijd van Verstappen (1:12.907).

Fouten en overdenken

Sinds het raceweekend in Miami worstelt de promovendus naar eigen zeggen met zijn vorm in de beslissende kwalificatieronden. Tegenover de Britse zender benadrukt hij dat de RB22-bolide in Canada tot meer in staat was. "Ik heb te veel tijd laten liggen. Ik ben erg teleurgesteld, want sinds Q3 in Miami lever ik gewoon niet genoeg. Ik maak fouten, ben niet scherp genoeg in die laatste ronden van de kwalificatie en ga dan over de limiet. Daardoor verlies ik tijd, en dat is zonde, want we hadden een geweldige auto en ik had daar vooraan moeten staan", aldus Hadjar.

Daarnaast wijst de Red Bull-coureur op de uitdagende afstelling van de wagen en het gefragmenteerde schema van de afgelopen periode. "Het is ook een combinatie van dingen. Onze auto is niet de makkelijkste om te besturen, dus hij zit echt op het scherpst van de snede", verklaart de Fransman. "Daarnaast hebben we in acht weken tijd maar twee keer gereden, dus het is ook lastig om echt scherp te blijven. En uiteindelijk wil ik soms misschien ook gewoon té veel", vervolgt hij zijn zelfreflectie.

Tot slot erkent het talent dat zijn eigen mentaliteit hem soms in de weg zit op de momenten dat het erom spant. "Soms is het ook een kwestie van jezelf afsluiten en niet te veel nadenken. En ik ben heel goed in denken. Ik hou ervan om na te denken en in controle te zijn. Dat heeft me vandaag alleen absoluut niet geholpen", sluit een gefrustreerde Hadjar af.

Wolff wijst naar onderonsje Russell en Antonelli: "Zou Verstappen ruimte hebben gelaten?"

Verstappen zaait opnieuw twijfel over F1-toekomst: ‘Mentaal niet vol te houden’

Mekies maakte een deal met Verstappen voor Nürburgring: "Dat zou hij verborgen houden"

Verstappen vreest voor regen in Canada: "Net alsof je op ijs rijdt"

VIDEO | FIA spaart Hamilton voor ophouden Gasly, Verstappen voelt zich niet gehoord | GPFans Race Day Video

Dit is de weersverwachting voor de GP van Canada

De voorlopige startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Canada Voorlopige startopstelling

Mekies maakte een deal met Verstappen voor Nürburgring: "Dat zou hij verborgen houden" Max Verstappen

Formule 1-race Canada vanavond later dan normaal om overlap met Indy 500 te voorkomen F1 Grand Prix Canada

Russell verrast zichzelf met pole voor F1 Grand Prix Canada: "Dat kwam echt uit het niets" George Russell

