Volgens analist Peter Windsor is de frustratie van Max Verstappen na de kwalificatie in Canada volkomen logisch. De analist stelt dat de viervoudig wereldkampioen zich terecht opwindt over een opvallend verschil in topsnelheid ten opzichte van zijn teamgenoot Isack Hadjar. Dat laat hij weten in een video op YouTube.

Tijdens de sessie op het Circuit Gilles Villeneuve eisten George Russell en Kimi Antonelli de eerste startrij op voor Mercedes. Windsor merkt op dat de renstal daarvoor een specifieke route koos. "Mercedes staat dus eerste en tweede met een regenafstelling", vertelt Windsor. "Het klinkt alsof het een beetje een compromis is. Als ze dus achter de Safety Car moeten rijden totdat het relatief droog is, zal Mercedes nog steeds wel een voordeel hebben", trekt hij de conclusie. De coureurs van Red Bull Racing moesten genoegen nemen met de zesde en zevende plaats, waarbij Hadjar in het tweede kwalificatiedeel de snelste tijd noteerde met een 1:12,9.

Verschil in topsnelheid

Hoewel Verstappen over een hele ronde nipt sneller was dan zijn teamgenoot, wezen de telemetriegegevens een pijnlijk verschil uit op de rechte stukken. "De topsnelheid van Max was 327 kilometer per uur. De topsnelheid van Hadjar was 330 kilometer per uur. Het verschil is dus drie kilometer per uur. Dat is genoeg om Max Verstappen te irriteren", legt de analist uit. Windsor zoomt daarbij specifiek in op de negende bocht, de snelle chicane voor de haarspeldbocht. "Max kwam met 180 kilometer per uur uit de bocht en Isack Hadjar met 176 kilometer per uur. Hij was daar dus vier kilometer per uur sneller dan Isack en op het rechte stuk was Max dus drie kilometer per uur langzamer".

Red Bull Powertrains

De oorzaak van dit opvallende verlies ligt volgens Windsor volledig bij de nieuwe technische reglementen en de bijbehorende motorafstellingen. "Dit heeft alles te maken met het energiemanagement en de strategieën die ze gedurende de ronde gebruiken", stelt hij. "Dit zijn allemaal gevolgen van de 2026-regels. De coureurs zijn minimaal de helft van de tijd bezig met allerlei wijzigingen op het stuur". Windsor vindt het treurig dat rijders zich daar continu mee bezig moeten houden, maar begrijpt de woede van de kopman van Red Bull daardoor des te beter. "In het race-gedeelte van de ronde doet hij wat hij moet doen. Hij is vier kilometer per uur sneller dan zijn teamgenoot bij het uitkomen van een middelsnelle chicane, terwijl zijn teamgenoot ook al heel snel was. Daarna is hij dus drie kilometer per uur langzamer op het rechte stuk. Red Bull Ford Powertrains probeert dit nog steeds goed af te stemmen".

