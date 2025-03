Hamilton klopt Verstappen in China, Williams wacht op uitspraak FIA na overtreding | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het sprintweekend in China is van start gegaan met de eerste en enige training, gevolgd door de sprintkwalificatie. Daarin wist Lewis Hamilton Max Verstappen nipt te verslaan met een verschil van achttien duizendsten van een seconde. Ondertussen dreigt er een forse straf voor Williams, omdat het team niet op tijd beelden van de achtervleugel heeft ingeleverd en Lando Norris wijst daarnaast op een zwak punt van de MCL39. Dit is de GPFans Recap van vrijdag 21 maart.

Hamilton klopt Verstappen in kwalificatie voor Sprint in China

Lewis Hamilton heeft zich verrassend genoeg naar pole gereden voor de Sprint in China. De zevenvoudig wereldkampioen was ijzersterk in de kwalificatie en wist Max Verstappen op een paar duizendsten te kloppen. McLaren liet het liggen in de laatste fase en kwalificeerde zich als derde en zesde. Liam Lawson stelde teleur en werd laatste in Shanghai.

Hamilton 'een beetje in shock' na binnenslepen pole position: "Kan het niet geloven"

We hoefden maar tot de tweede ronde van het Formule 1-seizoen 2025 te wachten of Lewis Hamilton heeft al zijn eerste pole position met Ferrari verdiend. Hij was sneller dan wie dan ook in de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van China, een resultaat dat de Brit totaal niet zag aankomen.

Williams in de problemen: beelden achtervleugel voor test flexi-wings niet bij FIA ingeleverd

De FIA heeft Williams naar de stewards geroepen vanwege een mogelijke overtreding van de nieuwe regels omtrent de achtervleugels. De vraag is nu wat voor straf er op de overtreding zal staan, mocht Williams inderdaad een overtreding hebben begaan.

Norris legt zwakke plekken McLaren bloot: 'Daarom eindigde ik achter Verstappen'

Lando Norris heeft in gesprek met F1TV zijn hart gelucht over de problemen die hij momenteel ervaart met de auto van McLaren. Deze issues kwamen pijnlijk naar voren tijdens de sprintkwalificatie, waar Norris - ondanks zijn goede gevoel vooraf - teleurstelde. Hij maakte fouten in beide SQ3-ronden en dat resulteerde in een teleurstellende eindpositie.

Verstappen verbaasd over P2 in sprintkwalificatie: "We zijn gewoon te langzaam"

Max Verstappen zal Lewis Hamilton morgen vergezellen vooraan het veld voor de Sprint van de F1 Grand Prix van China. De coureur van Red Bull Racing kwalificeerde zich namelijk als tweede op het Shanghai International Circuit. Verstappen is daar net zo verbaasd over als Hamilton was over zijn eigen pole. De regerend wereldkampioen geeft aan dat de RB21-bolide nog steeds te langzaam is.

Horner onthult: 'Brown nam afgelopen week nog contact op met Red Bull-coureur'

Zak Brown baarde afgelopen week opzien door te stellen dat hij verwacht dat Max Verstappen na dit seizoen zal vertrekken voor een avontuur bij het team van Mercedes. Christian Horner slaat nu echter terug en dropt een bom over contact dat recent nog door Brown gelegd zou zijn met een Red Bull-rijder.

