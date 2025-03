Lewis Hamilton heeft zich verrassend genoeg naar pole gereden voor de Sprint in China. De zevenvoudig wereldkampioen was ijzersterk in de kwalificatie en wist Max Verstappen op een paar duizendsten te kloppen. McLaren liet het liggen in de laatste fase en kwalificeerde zich als derde en zesde. Liam Lawson stelde teleur en werd laatste in Shanghai.

Onder zonnige en droge omstandigheden ging de kwalificatie voor de Sprint in Shanghai van start. De coureurs gingen al snel naar buiten en deden dit op de medium band. Het waren de beide Ferrari's die als eersten de toon wisten te zetten. Zij gingen naar de snelste tijd, maar niet voor lang. Op het moment dat McLaren zich liet zien, was het snel gedaan met de tijden van de Scuderia. Piastri dook er direct een halve seconde onder. Ook Alonso wist namens Aston Martin sneller te gaan en ging naar de tweede tijd. Verstappen kwam in de beginfase van SQ1 nog niet verder dan plek zeven. Lawson bleef op dat moment nog steken op P10. Norris ging in zijn eerste run naar de vijfde tijd. De coureurs hadden echter nog tijd om een tweede keer aan te gaan zetten.

Hamilton snelste in SQ1, Lawson stelt teleur met vroege uitschakeling

In de allerlaatste fase van SQ1 gingen de tijden nog even flink op de schop. Norris zette de snelste tijd fors scherper met een 1:31.396. Leclerc sloot op een tiende aan op de tweede stek. Piastri en Verstappen sloten daarachter aan, maar vervolgens kwam de grote verrassing op naam van Hamilton: de zevenvoudig wereldkampioen ging naar de snelste tijd en ging bijna twee tienden sneller dan Norris. Lawson stelde wederom teleur en werd laatste in het eerste deel van de kwalificatie. Ook Doohan, Gasly, Ocon en Hülkenberg wisten het niet te halen richting SQ2.

Russell split McLaren's in SQ2, Alonso en Sainz halen het niet

In de tweede sessie was het Norris die met een 1:31.174 naar de snelste tijd ging in de eerste run. Het kwam echter allemaal aan op de tweede runs, waarbij het voor veel coureurs alles of niets was. Het was echter de eerder gezette tijd van Norris die de snelste bleef. Piastri stond tweede met zijn tijd, maar werd een plekje naar achter geduwd door een late eindsprint van Russell. Hamilton sloot aan op plek vier. Verstappen kon wederom niet om de snelste tijden meedoen, maar ging vanaf plek zes wel door naar de laatste sessie van de sprintkwalificiatie. Albon, Leclerc, Stroll en Tsunoda waren ook in de top tien te vinden. Dit gold echter niet voor Alonso, Bearman, Sainz, Bortoleto en Hadjar; zij werden allen uitgeschakeld in SQ2 en konden zich al gaan richten op de sprintrace van morgen.

McLaren zet in op pole, Verstappen gokt met één run

In de allesbepalende sessie van deze kwalificatie was het McLaren dat zich als eerste op de baan liet zien. Piastri ging met een 1:30.929 naar de snelste tijd. Norris wist daar niet aan te komen en bleef op een dikke vier tienden steken. Russell kwam wel in de buurt; hij ging naar de tweede tijd op ruim twee tienden. Verstappen was nog niet op de baan te vinden, wat betekende dat de Nederlander gokte op slechts één snelle run. Dat deed ook Ferrari. Hamilton ging met een 1:30.849 naar de voorlopig snelste tijd. Leclerc bleef op twee tienden steken en ging naar plek drie.

Hamilton op pole voor Sprint, Verstappen knap tweede

Piastri probeerde het nog wel, maar bleef op acht honderdsten steken van Hamilton. Norris brak z'n ronde af en was dus klaar. Verstappen ging op het allerlaatste moment en wist bijna de tijd van Hamilton te kloppen. De regerend wereldkampioen benaderde de tijd van de Ferrari op 18 duizendsten. Verstappen kwalificieerde zich zodoende knap als tweede. Daarachter volgden Piastri, Leclerc, Russell, Norris, Antonelli, Tsunoda, Albon en Stroll.

