De kwalificatie voor de Sprint in China was er één om je vingers bij af te likken, met een verrassende pole position voor Lewis Hamilton en een tweede tijd voor Max Verstappen. Toch was de kwalificatie niet voor iedere F1-coureur een groot succes. Twee rijders moeten zich melden bij de stewards voor een overtreding van het sportieve reglement.

Een pole position voor Hamilton, Verstappen op slechts achttien duizendsten daarachter en McLaren op een ietwat teleurstellende derde en zesde stek; het was een kwalificatie van uitersten op het International Circuit van Shanghai. Hoewel er bij Ferrari grote tevredenheid heerst na de pole van Hamilton, hangt er momenteel ook een kleine wolk boven het Italiaanse kamp. De stewards van de FIA hebben namelijk Charles Leclerc, die zich als vierde kwalificeerde, gesommeerd zich te melden op hun kantoor. Ditzelfde geldt voor Lance Stroll, die als tiende eindigde in de sprintkwalificatie in China. Beide heren zouden artikel 33.4 van het sportieve reglement hebben overtreden en moeten nu tekst en uitleg komen geven.

FIA roept Ferrari-coureur op het matje in Shanghai

Leclerc was ongetwijfeld al niet helemaal tevreden met zijn kwalificatie, getuige het feit dat hij meer dan twee tienden achter zijn teamgenoot eindigde. En dat terwijl de Monegask te boek staat als hét kwalificatiebeest van Ferrari. Het is echter te hopen voor Leclerc dat in ieder geval zijn vierde tijd blijft staan. Hij moet zich namelijk melden bij de stewards vanwege een overtreding van het sportief regelement. Leclerc zou te langzaam hebben gereden op een moment dat dit niet is toegestaan. "Een auto mag nooit onnodig langzaam, grillig of op een manier bestuurd worden die als potentieel gevaarlijk voor andere bestuurders of een ander persoon kan worden beschouwd", zo luidt het reglement.

Stroll en Leclerc zouden twee overtredingen hebben begaan in China

Bovenstaande overtreding geldt eveneens voor Stroll. Daarnaast zouden beide coureurs de instructies van de wedstrijdleider aan het einde van de kwalificatiesessie niet hebben opgevolgd. Deze instructies luiden dat “coureurs zich onder de maximale tijd moeten houden die de FIA ​​heeft vastgesteld tussen de Safety Car-lijnen die op de kaart van de pitstraat staan.”

Eventuele straf heeft betrekking op startopstelling voor Sprint

De kans dat het duo bestraft gaat worden is niet groot, maar als het gebeurt dan heeft deze straf betrekking op de startopstelling voor de Sprint, die morgen om 04:00 uur (Nederlandse tijd) plaatsvindt in Shanghai. Leclerc en Stroll zullen dus nog even hun adem moeten inhouden.

