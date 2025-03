We hoefden maar tot de tweede ronde van het Formule 1-seizoen 2025 te wachten of Lewis Hamilton heeft al zijn eerste pole position met Ferrari verdiend. Hij was sneller dan wie dan ook in de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van China, een resultaat dat de Brit totaal niet zag aankomen.

Het leek opnieuw een papajafeestje te worden in de kwalificatie. Lando Norris en Oscar Piastri waren erg rap in SQ1 en SQ2. De eerstgenoemde maakte vervolgens fouten in SQ3, haakte zijn tweede run af en bleef zo steken op de zesde plek. Piastri verbeterde wel, maar deed simpelweg te weinig en pakte zo de derde positie. Het was Hamilton die bovenaan de tijdenlijst terechtkwam met een 1:30.849. Max Verstappen kwam tot 0.018 seconden in zijn Red Bull en vergezelt Hamilton dus op de voorste rij voor de Sprint van zaterdag. Tussen Piastri en Norris vonden we nog Charles Leclerc op P4 en George Russell op P5.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton wil niets weten van kritiek en wijst naar Verstappen: "Schrijven jullie nooit over"

Onverwachts resultaat

"Ik had dit resultaat niet verwacht", vertelt Hamilton bij de traditionele interviews tegenover Martin Brundle. "Ik ben zo blij en zo trots. De laatste race was een ramp voor ons", lacht de zevenvoudig wereldkampioen. "We wisten dat er meer in de auto zat, we konden het er alleen nog niet uit halen. En dat de auto hier vanaf ronde één meteen tot leven komt op een circuit, Shanghai, waar ik van hou... We hebben geweldige veranderingen toegepast en dat heeft het team fantastisch gedaan. Ik ben een beetje in shock, ik kan het eigenlijk niet geloven dat we de pole hebben voor de Sprint. Het is natuurlijk niet voor de hoofdrace, dus we hebben nog wat werk aan de winkel voor morgen, maar dit is wel een goede stap richting de race." Over waar hij het verschil kon maken vergeleken met de tot dusver dominante McLarens, reageert Hamilton: "Dan moet ik eigenlijk naar de herhaling kijken, maar mijn eerste sector was heel sterk."

Bekijk de GP van China haarscherp met F1 TV Premium, nu 7 dagen op proef!

Gerelateerd