Het verhitte onderonsje tussen Lewis Hamilton en zijn race-engineer Riccardo Adami tijdens de wedstrijd in Melbourne was volgens de Brit minder verhit dan we denken. Hamilton stelt dat er in het verleden wel ergere boordradio-uitwisselingen zijn geweest en deelt een steek onder water uit naar de relatie tussen Max Verstappen en Gianpiero Lambiase.

Hamilton is dit seizoen overgestapt naar Ferrari, nadat hij twaalf jaar bij Mercedes had gereden. Het vaste geluid in het oortje van de Brit, Peter Bonnington, kwam echter niet mee naar de Scuderia en Hamilton onthult bij Sky Sports F1 dat hij simpelweg nog even moet wennen. "Ik bedoel, natuurlijk heeft iedereen het opgeblazen. Het was letterlijk gewoon een heen en weer. Ik was heel beleefd in hoe ik het suggereerde. Ik zei: 'Laat het maar aan mij over, alsjeblieft'. Ik zei niet 'F you'. Ik vloekte niet. Dus op dat moment had ik echt moeite met de auto en had ik volledige focus nodig op deze paar dingen. We leren elkaar kennen. Hij heeft duidelijk al twee kampioenen of meer gehad in het verleden en er zijn nog steeds geen problemen tussen ons", verklaart Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Russell vertrouwt dominante wagen in handen van McLaren-duo niet: 'Max was altijd betrouwbaar'

Gesprekken tussen 'GP' en Max zijn erger, volgens Hamilton

Daarnaast vindt hij dat er andere coureurs zijn die wel over de schreef zijn gegaan in het verleden. "Ga luisteren naar de radio-uitzendingen van anderen en hun engineers, veel erger. Maar helaas maken jullie [de media] ... de gesprekken die Max met zijn engineer heeft gehad door de jaren heen, het misbruik dat die arme man heeft moeten verdragen, en jullie schrijven er nooit over, maar jullie schreven wel over het kleinste beetje discussie die ik had met de mijne", zo verlegt Hamilton de aandacht naar de viervoudig kampioen.

OOK INTERESSANT: Verstappen wil F1-loopbaan verlengen door FIA-voorstel: "Misschien wel, ja"

Wennen

Hamilton benadrukt ook dat hij nog altijd aan het leren is. "Het is iets dat je onderweg leert. Van race naar race zullen we sterker samen worden, en dat is het belangrijkste. Uiteindelijk leren we elkaar gewoon kennen. Dus daarna zeg ik: 'Hé bro, ik heb die informatie niet nodig, maar als je me dit wilt geven, is dit de plek waar ik het graag zou willen doen'. Dit is hoe ik me voel in de auto en, op deze punten, wanneer ik de informatie wel en niet nodig heb. Dat is waar het om gaat. Er zijn geen problemen, het wordt gedaan met een glimlach en we gaan vooruit."

Bekijk de GP van China haarscherp met F1 TV Premium, nu 7 dagen op proef!