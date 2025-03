Hoewel George Russell en Max Verstappen nu eenmaal niet de beste vrienden zijn, vindt de Mercedes-coureur wel dat de Nederlander beter kan omgaan met een dominante auto dan het rijdersduo van McLaren. De Brit stelt, op de vooravond van de Grand Prix van China, dat de MCL39 in potentie elke race kan winnen, maar weet niet of het rijdersduo ook in staat is om dat te realiseren.

Na de Grand Prix van Australië is duidelijk geworden dat McLaren de trend van 2024 doorzet als het te kloppen team in de Formule 1. Toch kan daar mogelijk dit weekend verandering in komen, aangezien de FIA de controles rondom het mini-DRS-systeem heeft aangescherpt, en dit weekend zullen we zien welk team daar last van heeft. Vooralsnog beschikt McLaren met de MCL39 over het snelste pakket, maar Russell twijfelt bij The Race of het rijdersduo ook daarmee kan omgaan en trekt de vergelijking met Verstappen.

Dominantie MCL39 VS RB19

"Ik denk dat hun auto zeker in staat is om elke race te winnen. Hun auto zou elke race moeten winnen, maar ik denk niet dat ze elke race dit jaar zullen winnen. We zullen zien," opent de Mercedes-coureur. De RB19 is voorlopig de meest dominante auto in de Formule 1-geschiedenis, maar Russell stelt dat de MCL39 misschien nog wel een grotere voorsprong heeft op de concurrenten: "De voorsprong die ze dit jaar hebben op iedereen is groter dan Red Bull ooit heeft gehad. Maar toen Max in die [2023] auto zat, was hij elke ronde die hij reed, elke run in Q3, door kwalificatie heen, altijd betrouwbaar, nooit echt een vraag. Hopelijk kunnen wij daar zijn om te profiteren, zoals we deden tijdens het [Melbourne] weekend, want dat had een één-twee voor die jongens moeten zijn."

Verstappen voorzichtiger

Verstappen zelf ziet dat wel anders. Zo durft hij niet te stellen dat de MCL39 een dominantere wagen zal zijn dan de RB19. "Het is altijd moeilijk voor mij om daar goed op te antwoorden, omdat het onmogelijk is om te zeggen, toch? Tenzij je die auto zelf hebt gereden."

