Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft meegekregen dat de FIA daadwerkelijk overweegt om de V10-motoren terug te brengen. De Nederlander is fan van het geluid en stelt dat hij zelfs langer in de sport wil blijven als de gillende motoren terugkeren in de koningsklasse.

Sinds 2014, toen de hybride motoren hun intrede maakten in de Formule 1, is het iconische geluid van de schreeuwende power units verdwenen. Inmiddels is er een hele generatie fans die dat tijdperk niet hebben meegemaakt. Eerder liet de FIA al weten dat het overweegt om de V10-krachtbronnen terug te brengen, waarbij Verstappen al liet optekenen dat dit soort ideeën misschien het beste binnenskamers kunnen blijven. Desondanks heeft de FIA de volgende stap gezet met het idee, want achter de schermen zou een werkgroep zijn opgezet om de terugkeer te onderzoeken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Formule 1 overweegt terugkeer van V10-motoren, mogelijk al vanaf seizoen 2029'

V10-motor is langzamer, maar brengt meer beleving

Hoewel de huidige power units een stuk efficiënter zijn dan de oude V10-krachtbronnen, stelt Verstappen dat veel fans het iconische geluid missen. "Voor de pure emotie van de sport is een V10-motor absoluut veel beter dan wat we nu hebben. Ik kan me nog herinneren dat ik als kind op het circuit rondliep en het geluid van die motoren hoorde, dat brengt zoveel meer beleving", zo verklaart hij in gesprek met Motorsport.com. "De auto's waren destijds langzamer dan wat we tegenwoordig hebben, maar het gevoel dat zo'n motor je geeft... Dat valt gewoon niet te beschrijven en is totaal niet te vergelijken met wat we nu hebben", gaat Verstappen verder.

OOK INTERESSANT: Red Bull: 'Binnen drie tot vijf races op niveau McLaren zitten'

Toekomst Verstappen in F1

De afgelopen jaren is er ook veel gesproken over de toekomst van Verstappen in de Formule 1. Daarbij moet ook gezegd worden dat Verstappen daar zelf niet altijd over begon, maar dat het hem vaak werd gevraagd. De Nederlander heeft nog altijd een contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing, maar wat de toekomst hem brengt, blijft nog onzeker. Verstappen heeft meermaals zijn interesse uitgesproken in andere grote races, zoals de 24 uur van Le Mans. Wel stelt de Nederlander dat de terugkeer van V10-motoren hem misschien zou kunnen overhalen tot een langer verblijf in de Formule 1: "Misschien wel, ja. Het spreekt in ieder geval veel meer aan dan wat we nu hebben."

Gerelateerd