De Formule 1 overweegt naar verluidt om de V10 terug te brengen. Het oorverdovende, maar prachtige geluid van de motoren die zo'n 19.000 toeren konden draaien, hoorden we twintig jaar geleden voor het laatst, maar fans blijven er vol lof over praten. Goed nieuws: de FIA zou bezig zijn met plannen voor een comeback van de V10.

Het Formule 1-wereldkampioenschap rijdt al sinds 2014 met 1.6-liter V6-power units die ondersteund worden door een turbo en een elektrische motor. Daarvoor moest ieder team uitkomen met een 2.4-liter V8. De laatste luide V10 die in de koningsklasse van de autosport gebruikt mocht worden, was de allereerste Toro Rosso in 2006 die een 3.0-liter Cosworth-motor achter de coureur had liggen. Tot en met 2005 moest het hele F1-veld de V10 gebruiken. Deze populaire motorconfiguratie maakte haar intrede in 1989 dankzij McLaren met Honda en Williams met Renault. Midden jaren 90 werd de V10 eigenlijk de standaard, omdat het toendertijd de perfecte balans had tussen lichtgewicht en vermogen. Vanaf 1998 gebruikte ieder team de 3.0-liter V10, maar het werd pas in 2001 verplicht.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'FIA komt na strengere tests voor China met nóg een nieuwe technical directive voor Japan'

V10 op duurzame brandstof

FIA-president Mohammed Ben Sulayem zou graag een terugkeer van de V10 willen zien, ondanks dat de Formule 1 juist hard bezig is geweest om een groen imago te creëren. "De lancering van de Formule 1 in Londen bracht veel positieve discussies over de toekomst van de sport op gang", schreef hij in een Instagram-post in februari. "Hoewel we uitkijken naar de introductie van de 2026-regels qua chassis en krachtbron, moeten we ook vooroplopen in toekomstige technologische motorsporttrends. We zouden een reeks directies moeten overwegen, ook het brullende geluid van de V10 die op duurzame brandstof rijdt."

Max Verstappen zou de V10 ook wel in de Formule 1 willen zien, maar vindt dat de FIA met daadwerkelijke plannen moet komen in plaats van dat de president maar wat schreeuwt. "Ik vind het natuurlijk een heel mooi idee, maar of het mogelijk is, is weer een heel ander verhaal. Ik denk dat het beter is om niet zoveel dingen te roepen, maar dat het beter is om dingen achter de schermen op te lossen. Dat is beter voor iedereen", zei de Red Bull Racing-coureur bij Viaplay.

OOK INTERESSANT: Brown en Horner samen op de bank tijdens persconferentie voor GP China

V10 al in 2029?

Volgend jaar doen nieuwe technische reglementen hun intrede waarbij. De 1.6-liter V6-turbohybride blijft, maar het elektrisch vermogen gaat flink omhoog en het vermogen uit de verbrandingsmotor gaat omlaag. Het is de bedoeling dat deze reglementen voor vijf seizoenen zijn, dus tot eind 2030. Volgens Auto Motor und Sport worden er echter serieuze plannen gemaakt om niet alleen de V10 terug te brengen, maar om dat ook nog eens eerder te doen dan verwacht.

De FIA zou achter de schermen een werkgroep hebben opgezet om te kijken of een comeback van de V10 haalbaar is en tevens interessant voor deelnemers. De nieuwe reglementen voor 2026 nu helemaal schrappen om vervolgens met de huidige reglementen een aantal jaar nog door te gaan, zal niet lukken, omdat teams en motorfabrikanten al een boel tijd en geld hebben geïnvesteerd in de nieuwe auto's voor volgend seizoen, maar de autosportbond kan er wel voor kiezen om de technische reglementen voor slechts drie jaar te laten gelden in plaats van de geplande vijf jaar. Op die manier zou de V10 al in 2029 herintroduceerd kunnen worden in plaats van in 2031. De motorfabrikanten die momenteel aan de Formule 1 meedoen, moeten een terugkeer naar de populaire motorconfiguratie steunen, want de koningsklasse kan het zich niet veroorloven om autogiganten in de sport kwijt te raken.

Bekijk de GP van China haarscherp met F1 TV Premium, nu 7 dagen op proef!