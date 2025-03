De vleugels in de Formule 1 zijn altijd al een groot gespreksthema geweest en dat is in 2025 niet anders. De FIA had na de Grand Prix van Australië duidelijk gemaakt vanaf China strenger te controleren op de flexibele achtervleugel, maar daar blijft het niet bij. De internationale autosportbond komt namelijk met een nieuw technical directive voor Japan.

Een flexibele voorvleugel klapt als het ware naar achteren op de rechte stukken en het levert daardoor een hogere topsnelheid op. McLaren leek dit in 2024 het best onder de knie te hebben. De FIA maakte echter tijdens de afgelopen winter bekend dat hier verandering in moet komen, maar geeft alle F1-teams tot de Grand Prix van Spanje de tijd om aanpassingen te maken. Dan is er nog de 'mini-DRS' op de achtervleugel, ook zo'n trucje van het papajateam. Ook hier heeft de FIA op willen ingrijpen en dus heeft het voor 2025 artikel 3.15.17 toegevoegd aan het technisch reglement, waarin staat dat de slot gaps tussen twee elementen van de achtervleugel niet groter mag zijn dan 2 millimeter bij een kracht van 750 newton. Maar bij overtredingen hiervan zal het naar verluidt niet tot diskwalificaties leiden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'FIA-president legt bommetje onder nieuwe Concorde Agreement en vertraagt bewust proces'

Nóg strengere controles vanaf Japan

Als laatste is er nog het 'flexen' van de achtervleugel. Alle teams kregen tijdens de vrije trainingen in Melbourne extra camera's van ieder 50 gram aan boord die op hoge resolutie opnames maakten van de achtervleugel. Deze zijn onderzocht door de FIA en heeft bewijs gevonden dat er strengere controles moeten komen. Dat zal tijdens het aankomende sprintweekend in China al gebeuren. Daar blijft het echter niet bij, want met de introductie van technical directive TD055A komt de FIA met nóg strengere tests voor Japan, de derde wedstrijd van het seizoen. Dat bevestigde Nikolas Tombazis, hoofd van de single seater-afdeling van de autosport, tegenover PlanetF1.

Vanaf het evenement op het Shanghai International Circuit aankomend weekend met de achtervleugel niet meer dan 0.75 millimeter 'flexen' tijdens de tests, wanneer de auto stilstaat. Voor de race op het Suzuka International Racing Course gaat dit naar beneden naar 0.50 millimeter.

Gerelateerd