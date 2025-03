De FIA heeft na de F1 Grand Prix van Australië besloten om meteen in te grijpen op de zogeheten flexiwings en dus gaan er strengere controles komen vanaf het sprintweekend in China. De mini-DRS blijft echter ook nog een probleem, maar naar verluidt is er weinig motivatie voor de teams om daadwerkelijk iets aan de achtervleugel te veranderen door hoe de autosportbond met diskwalificaties om zal gaan.

Te flexibele voor- en achtervleugels zijn al een tijdje het onderwerp van gesprek op het technische gebied van de Formule 1. Bij de voorvleugel kan het zorgen voor meer aerodynamische efficiëntie en dus snellere rondetijden. Op de rechte stukken klappen ze als het ware naar achteren door de druk van de lucht om de auto gestroomlijnder te maken wat resulteert in een hogere topsnelheid. In de bochten staat de vleugel weer wat meer rechtop en produceert dus meer downforce. Over deze controverse was al afgesproken dat de FIA hierop zijn ingrijpen vanaf de Grand Prix van Spanje.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner ziet iets raars bij McLaren: "Meestal gaat het een ten koste van het ander"

Strengere tests op flexibele achtervleugel vanaf China

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2024 kwam de concurrentie van McLaren, het team dat al het beste was in voordeel halen uit het grijze gebied met de voorvleugel, achter het 'mini-DRS'-trucje van de papajakleurige bolide. Hierdoor gingen de uiteindes van de flap op hoge snelheid open voor een extra boost op het rechte stuk. Hierop greep de FIA wel in na klachten van Red Bull over het 'illegale' onderdeel, maar McLaren, evenals de andere teams, weten keer op keer om de tests van de autosportbond te komen. Dat geldt ook voor de flexibele achtervleugel, waarop strengere tests gaan komen vanaf aankomende sprintweekend op het Shanghai International Circuit.

© IMAGO x GPFans

OOK INTERESSANT: Red Bull: 'Binnen drie tot vijf races op niveau McLaren zitten'

Geen diskwalificatie bij overtreding van artikel 3.15.17

De F1-teams waren in Australië al gewaarschuwd, nadat het 'foefje' met de zogeheten slot gaps in de achtervleugel tijdens de wintertest weer naar voren was gekomen, en ze kregen twee extra camera's van ieder 50 gram op de auto die in zeer hoge resolutie opnames maken van de vleugels. Volgens het nieuwe artikel 3.15.17 van de technische reglementen mag het gat tussen de twee elementen van de achtervleugel niet meer dan 2 millimeter zijn, wanneer er een kracht van 750 newton wordt uitgeoefend op de linkerkant en de rechterkant van de vleugel, wanneer de auto stilstaat. Volgens Auto Motor und Sport kan de FIA echter niet meer dan een tik op de vingers uitdelen, wanneer ze zien dat een team in overtreding is van deze regel. Waarom dat zo is, is niet helemaal bekend, maar het kan zijn dat de autosportbond een team tijd moet geven om een nieuwe achtervleugel te ontwikkelen, als deze illegaal blijkt. Normaal gesproken resulteert een overtreding van het technisch reglement direct in een diskwalificatie.

Gerelateerd