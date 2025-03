Lando Norris en McLaren gaan aan de leiding van de wereldkampioenschappen na hun zege in de F1 Grand Prix van Australië. Red Bull Racing dacht niet te kunnen vechten om de overwinning met Max Verstappen, legde Christian Horner uit. De teambaas ziet namelijk iets raars bij de papajakleurige rivalen.

McLaren leek oppermachtig in de kwalificatie met een gat van bijna vier tienden naar de rest van het veld op het Albert Park Circuit. Norris kwam goed genoeg weg om de leiding te behouden bij de start. Piastri vond weinig tractie bij het uitkomen van de eerste bocht en dus kon Verstappen hem voorbij. De Limburger kon de McLarens eerst prima bijhouden, maar op een gegeven moment waren zijn intermediates op. Hij maakte een zeldzame foutje en de lokale held Piastri pakte de tweede plek terug. De Australiër reed richting Norris toe en tot de safety car voor de crash van Fernando Alonso hadden ze hun voorsprong uitgebreid tot maar liefst 16 seconden. Norris won uiteindelijk, terwijl Piastri het met P9 moest doen na een spin. Verstappen kwam tot 0.895 seconden van de winnaar na een late regenbui. Horner vond het gebrek aan bandenslijtage van de MCL39 opvallend.

McLaren doet iets speciaal met de banden

"Mijn felicitaties gaan uit naar Lando", begon Horner tegenover de aanwezige media in Melbourne. "Hij reed een goede race vandaag en dat deed hij in omstandigheden die voor alle coureurs lastig waren. We halen veel bemoediging uit die race met het tempo dat we aan het einde hadden. Het was echter wel duidelijk wat de pikorde vandaag was qua pace."

De teambaas had niet verwacht mee te kunnen doen om de overwinning. "Dit circuit heeft nooit bij ons gepast, ook niet in onze dominante dagen. Het feit dat we deze race slechts twee keer hebben gewonnen in 20 jaar tijd laat dat zien." Sebastian Vettel won Australië voor Red Bull in 2011 en Verstappen deed dat in 2023. Horner benadrukt dat het doel van volgende week, wanneer het circus neerstrijkt in China, opnieuw leren over de limieten van de auto is en dat McLaren ongetwijfeld weer snel zal zijn.

Verder viel het de Brit op dat McLaren iets speciaals heeft gevonden in de banden. "Wat best wel raar is, is dat ze die én goed opgewarmd krijgen én er tegelijkertijd zuinig mee om kunnen gaan. Meestal gaat het een ten koste van het ander. Dus dat is iets wat ze, zeker op dit circuit, onder de knie lijken te hebben."

