Red Bull-adviseur Helmut Marko weet na de Grand Prix van Australië waar de pijnpunten van de RB21 liggen. De Oostenrijker wijst naar de hoge bandenslijtage waarmee de wagen van Max Verstappen te kampen heeft, maar onthult in gesprek met Viaplay ook goed nieuws. Zo verwacht hij binnen afzienbare tijd het tij te kunnen keren.

McLaren liet tijdens de openingsrace in Melbourne zien dat het papaja-oranje team over het snelste pakket beschikt. Tijdens de kwalificatie moest Verstappen zo’n drie tienden toegeven op de tijd van de Brit, maar tijdens de race bleek dat de bandenslijtage ook nog wel een probleem was. Hoewel Red Bull Racing zich bewust is van de problemen, is er momenteel nog geen oplossing. Wel verwacht Marko die binnenkort te kunnen presenteren.

Achterstand op McLaren is al teruggebracht naar drie tienden

De achterstand was volgens Marko eigenlijk nog groter, maar Red Bull heeft van de wintertest tot aan Australië nog een aantal stappen gezet. "We wisten van de testdagen in Bahrein al dat McLaren aardig wat sneller was dan wij. We hebben de achterstand teruggebracht van een halve seconde tot twee à drie tienden. We kunnen McLaren zes tot acht rondjes matchen, maar dan komt onze bandenslijtage eerder. Dat is het voornaamste probleem waar we nu aan moeten werken", zo verklaart Marko.

Oplossing in zicht

Ook Verstappen gaf aan dat het met de balans van de wagen eigenlijk best goed zit en wees na afloop van de wedstrijd in Melbourne naar de oververhitte banden. Marko hoopt dat de viervoudig kampioen het nog even kan uithouden, want er zijn positieve signalen: "Hopelijk kunnen we die dingen binnen drie tot vijf races verhelpen en dan met de auto op hetzelfde niveau als McLaren zitten."

