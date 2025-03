Hoewel de Formule 1 samen met de teams een akkoord hebben bereikt over de nieuwe Concorde Agreement, lijkt de FIA juist bewust de boel te vertragen en heeft het orgaan nog altijd geen krabbel gezet onder de nieuwe overeenkomst. De afgelopen maanden is er volgens Motorsport.com dan ook weinig vooruitgang geboekt.

De Concorde Agreement is de afspraak tussen de elf teams, de commerciële rechtenhouder (FOM) en de FIA. Het gaat dan voornamelijk over afspraken met betrekking tot de financiële kant van de sport en hoewel de koningsklasse dit jaar haar 75e jarige bestaan viert, bestaat de Concorde Agreement pas sinds 1981. In 2026 moet de negende versie van de afspraken zijn opgeleverd, maar dat hangt dus mogelijk nog aan een zijden draadje.

FIA VS FOM

Het medium meldt dat er een potje blufpoker op politiek niveau wordt gespeeld tussen de Formule 1 en de FIA. Voorzitter Mohammed Ben Sulayem zou namelijk opzettelijk de vooruitgang vertragen om de Formule 1 te dwingen tot een aantal concessies. Saillant detail is dat de Formule 1 tijdens het raceweekend in Australië met veel bombarie aankondigde dat de teams al achter de nieuwe Concorde Agreement staan.

Domenicali speelt sleutelrol

Stefano Domenicali kondigde vorige week aan dat hij tot en met 2029 als CEO van de Formule 1 zal doorgaan, wat mogelijk een rol speelt in het geheel. De Italiaan is de belangrijkste gesprekspartner van de FIA en kan rekenen op de steun van de teams. De FIA werd door het medium om een reactie gevraagd, maar wilde niet inhoudelijk op de kwestie ingaan en benadrukte enkel dat de deal "bijna rond" was.

