De Formule 1 heeft aangekondigd dat ze de handtekeningen van alle teams hebben verzameld voor het nieuwe Concorde Agreement die volgend seizoen ingaat. Het nieuws werd bekendgemaakt tijdens de F1 Grand Prix van Australië en werd daardoor een beetje overschaduwd, maar het is desalniettemin een historische stap voorwaarts voor het wereldkampioenschap.

Het Concorde Agreement is een contract tussen de FIA, de constructeurs in de Formule 1 en de Formula One Group, waar Liberty Media grotendeels eigenaar van is. Hier staat in onder welke voorwaarden de teams met elkaar de strijd aangaan op de baan, en hoe de opbrengsten van uitzendrechten en het prijzengeld verdeeld worden. Momenteel wordt er onder een achtste versie van het Concorde Agreement geracet in de koningsklasse van de autosport. De allereerste werd door de teams ondertekend in 1981. Vanaf 2026 zal een negende versie van het verdrag ingaan, waarvan de details altijd geheim moeten blijven. Het is naar verluidt voor een periode van vijf jaar.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dít is het nieuwe bewijs waardoor FIA besloot uitslag GP Australië aan te passen

Cadillac tekent als elfde team

In een statement tijdens de natte, chaotische race op het Albert Park Circuit in Melbourne bevestigde de Formule 1 dat het Concorde Agreement door alle teams was ondertekend. Ook Cadillac heeft haar handtekening gezet als elfde formatie op de grid van 2026. De TWG Group zal het kersverse team runnen voor het merk van General Motors, voordat de Amerikaanse autogigant over een aantal jaar de intrede maakt als motorleverancier. Cadillac zal het vanaf volgend seizoen met de Ferrari-power unit moeten doen.

Volgens het statement zou de sport "nog nooit zo'n sterke positie hebben gehad en alle aandeelhouders hebben positieve winsten en significante groei gezien", en "alle teams worden bedankt voor hun medewerking tijdens het proces om de beste uitkomst voor de sport te bereiken". Het nieuws is enkele dagen gekomen, nadat het was aangekondigd dat Stefano Domenicali tot en met 2029 zal aanblijven als CEO en president van de Formule 1.

Gerelateerd